Alfredo Corell, inmunólogo experto en infecciones, tajante sobre el peligro del hantavirus: "El riesgo para los canarios es cero, la transmisión requiere contacto íntimo"

El catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla, Alfredo Corell, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la llegada a Tenerife del crucero con afectados por hantavirus. En una entrevista en el programa La Linterna de COPE con Ángel Expósito, el experto ha sido tajante al afirmar que el peligro para la población es inexistente. "Como ciudadanos, tienen riesgo 0", aseguró Corell, explicando que la transmisión de la cepa Andes, la identificada en el brote, "requiere un contacto íntimo".