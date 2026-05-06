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Alfredo Corell, inmunólogo experto en infecciones, tajante sobre el peligro del hantavirus: "El riesgo para los canarios es cero, la transmisión requiere contacto íntimo"

Alfredo Corell, inmunólogo experto en infecciones, tajante sobre el peligro del hantavirus: "El riesgo para los canarios es cero, la transmisión requiere contacto íntimo"

El catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla, Alfredo Corell, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la llegada a Tenerife del crucero con afectados por hantavirus. En una entrevista en el programa La Linterna de COPE con Ángel Expósito, el experto ha sido tajante al afirmar que el peligro para la población es inexistente. "Como ciudadanos, tienen riesgo 0", aseguró Corell, explicando que la transmisión de la cepa Andes, la identificada en el brote, "requiere un contacto íntimo".

| etiquetas: alfredo , corell , hantavirus
5 0 0 K 69 cultura
9 comentarios
5 0 0 K 69 cultura
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Cambio lo de "epidemiólogo" del titular original porque no es epidemiólogo, es inmunólogo y lo conozco personalmente.

El periodismo...
3 K 62
calde #5 calde *
#1 ah, bueno, pero entonces de qué nos vale su opinión? No es un experto del tema! para eso, llamamos al fontanero!

Es que, claro, de eee...piii..fgvcdfólogo... a lo otro... vaya diferencia! Qué va a saber???

:roll:

(es broma, no te lo tomes en serio :-D )
1 K 33
rogerius #6 rogerius
#1 Me lo imaginaba… lo de la transmisión vía contacto íntimo, digo. :troll:
1 K 39
calde #8 calde *
#3 #6 a qué van a ir tanto tiempo ahí encerrados sino? lo que no sabía es que también usaban roedores... :roll:
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rogerius #9 rogerius
#8 Ten en cuenta que uno de los infectados es británico. Ya sabes… roedores, balconing, ETS, Monty Python… :troll:
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Yoryo #2 Yoryo
¿Riesgo cero? como si los virus no mutasen, que eso lo hemos vivido no hace mucho :troll:
0 K 12
#3 Poll
¿Hay que comerse el culo para pillarlo?
Vaya orgia en el crucero.

PD: Voy a leer a ver qué explica.
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#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 El inmunólogo ha detallado las seis situaciones concretas que posibilitan el contagio, todas ellas de alta intimidad: "Compartir camarote, compartir cama, compartir sábanas, tener sexo, estar cuidando a un enfermo o ser su médico y su enfermera". Ningún ciudadano de a pie entrará en ese tipo de contacto con los pasajeros.
1 K 30

menéame