3
meneos
44
clics
Alfonso Pérez Medina explica el segundo delito por el que podría ser condenado el fiscal general: "Conllevaría inhabilitación y una multa"
El jefe de Tribunales de laSexta ha indicado que sería "un delito de infidelidad en la custodia de documentos, que incluyó una de las acusaciones, la de Manos Limpias, en su escrito de acusación".
|
etiquetas
:
fiscal general
,
juicio
,
garcia ortiz
2
1
0
K
28
actualidad
8 comentarios
#5
camvalf
Hay que buscar nuevos titulares para tapar el ridículo del juicio y proteger al churri de la titeresa, si cae la titeresa va detrás por la forma que uso para defenderle.
2
K
33
#1
Suleiman
Yo creo que será culpado por la muerte de Manolete...
2
K
23
#3
josete15
no como el tribunal supremo, la uco y la fiscal de Madrid. Honorables como la mismísima hija de fruta y toda su familia.
2
K
23
#6
sotillo
#3
Lo de la UCO ha dado vergüenza ajena
0
K
10
#4
radon2
Envio para navegantes , a la famiglia de la hija de fruta no se la toca.
0
K
11
#7
Tecar
Es lo que va a pasar.
El fiscal no se va a ir de rositas en esta, se irá con una condena menor para alguna falta chorra y listo.
0
K
7
#8
angar300
Los periodistas nos toman por imbéciles. Manejan la información para crear la noticia, si se acaba una, empiezo otra. El delito de infidelidad en la custodia de documentos, tipificado en el Código Penal español (artículo 415), castiga a la autoridad o funcionario público que,
a sabiendas y sin la debida autorización
, accede, permite el acceso, inutiliza, destruye u oculta documentos u objetos que tiene bajo su custodia por razón de su cargo. ¿Dónde se demuestra el
a sabiendas
, si no existe prueba en contra del fiscal?
0
K
7
#2
alcama
Qué esperpento de Fiscal General tenemos. U muñeco en manos de Pedro Sánchez
6
K
-38
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
El fiscal no se va a ir de rositas en esta, se irá con una condena menor para alguna falta chorra y listo.