Alfonso, de 78 años, el alumno más veterano de la Universidad de Oviedo: «Si todo va bien, este año me gradúo en mi cuarta carrera»

No busca ser ejemplo de nadie. Pero, quiera o no, Alfonso Santos inspira y despierta admiración. Este salmantino es un espejo en el que muchos pueden mirarse. A sus 78 años, todavía mantiene un profundo interés por comprender y descubrir el entorno que nos rodea. Su curiosidad intelectual parece inagotable, razón por la cual no se cansa de aprender. Ya tiene tres títulos universitarios y está apunto de obtener el cuarto. «Si todo va bien, este año me gradúo», asegura el alumno más veterano de la Universidad de Oviedo.

Torrezzno
Y ahora a cotizar 37 años
reivaj01
El médico le recomendó ejercicios de memoria y ¿Dónde mejor que en la universidad?
