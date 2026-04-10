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Alertan de robos en aparcamientos de supermercados mediante el "método de la siembra"

Alertan de robos en aparcamientos de supermercados mediante el "método de la siembra"

Los presuntos autores, de forma previa a la comisión de las acciones delictivas, alquilaban un vehículo para el desplazamiento hasta los parkings de las grandes superficies comerciales que seleccionaban. Una vez allí, escogían a las víctimas cuando abrían sus vehículos estacionados tras efectuar alguna compra, y aprovechaban este momento para llevar a cabo su actuación.

| etiquetas: robos , supermercados , método de la siembra
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4 comentarios
9 2 0 K 85 actualidad
#1 wictor69
Ojo que hay otro robo en supermercados, si aparcas en la zona más oscura se te acercan 2 chicas atractivas y seductoras y con malas artes se insinúan hasta que consiguen que te pongas a chingar con una de ellas, momento que aprovecha la otra para robar lo que lleves en el carro, a mí me ha pasado esta semana dos veces y seguramente mañana me volverá a pasar
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silencer #2 silencer
#1 más quisieras...
:troll:
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#3 laruladelnorte
#1 Eso le pasaba habitualmente a Professor,siempre caía como un pardillo. :foreveralone:
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#4 laruladelnorte
La investigación de los agentes continúa para tratar de localizarlos y detenerlos, encontrándose todos ellos plenamente identificados, ha apuntado la Guardia Civil, que añade que las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.

Si ya están localizados cabe pensar que no tarden en caer,de momento es bueno que la gente esté alerta.
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menéame