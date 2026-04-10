Alertan de robos en aparcamientos de supermercados mediante el "método de la siembra"

Los presuntos autores, de forma previa a la comisión de las acciones delictivas, alquilaban un vehículo para el desplazamiento hasta los parkings de las grandes superficies comerciales que seleccionaban. Una vez allí, escogían a las víctimas cuando abrían sus vehículos estacionados tras efectuar alguna compra, y aprovechaban este momento para llevar a cabo su actuación.