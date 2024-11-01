Alerta severa de tormenta geomagnética G4 en vigor para el 12 de noviembre (inglés)

Relojes de tormenta geomagnéticos en vigor, que incluirán potencial G4 (severo) para el 12 de noviembre. La lista actual de relojes incluye: 11 de noviembre G2 (moderado); 12 de noviembre G4 (severo); y 13 de noviembre G3 (fuerte). Estos relojes son una respuesta a posibles efectos de tormentas geomagnéticas relacionados con las eyecciones de masa coronal (CME) que han surgido del Sol en los últimos días. Estos eventos incluyen la actividad de CME desde el 9 de noviembre hasta la madrugada del 12 de noviembre. El CME más reciente ocurrió...