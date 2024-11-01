·
Alerta naranja por viento y oleaje este miércoles 18 de febrero
Avisos meteorológicos para el miércoles 18 de febrero de 2026: Alertas naranjas por vientos de 90 km/h y olas de 7 metros en el norte, Almería y Albacete.
#2
DotorMaster
Olas de 7 metros en Albacete! Esto del cambio climático empieza a acojonarme.
2
K
36
#1
Pertinax
*
A ver...
Edit: Este es el truco. Si haces pole, el meneante se achanta.
1
K
30
#3
jonolulu
#1
¿Qué vienes, de forocoches?
0
K
16
#4
Pertinax
#3
Bien visto, shur.
0
K
17
