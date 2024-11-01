edición general
Alerta naranja por viento y oleaje este miércoles 18 de febrero

Avisos meteorológicos para el miércoles 18 de febrero de 2026: Alertas naranjas por vientos de 90 km/h y olas de 7 metros en el norte, Almería y Albacete.

#2 DotorMaster
Olas de 7 metros en Albacete! Esto del cambio climático empieza a acojonarme.
Pertinax #1 Pertinax *
A ver...

Edit: Este es el truco. Si haces pole, el meneante se achanta.
jonolulu #3 jonolulu
#1 ¿Qué vienes, de forocoches?
Pertinax #4 Pertinax
#3 Bien visto, shur.
