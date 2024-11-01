edición general
Alerta mundial por el colapso en el Amazonas: una superficie mayor que España ya ha desaparecido

Los expertos apuntan a la deforestación y a la extracción de recursos naturales.

obmultimedia #3 obmultimedia
La gran mayoria de soja para alimento animal se planta en esas zonas deforestadas.
#2 gorgos
la izquierda de lula lo detendrá
Trigonometrico #4 Trigonometrico
Pues no habrá espacio en la pampa argentina para toda la soja que quieran y más.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
eh eh que nosotros hemos pegado los tapones a las botellas!!!!
