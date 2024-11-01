Alemania tiene que irse hasta el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina para reemplazar el gas ruso: los primeros buques metaneros con envíos zarparán en 2027

El mundo es otro tras la invasión de Ucrania y el suministro energético es la prueba más fehaciente. Quedarse de la noche a la mañana sin el gas ruso que durante años llegó en 'tarifa plana' provocó una profunda conmoción en Alemania. Con el 'duelo' aún sin pasar del todo tanto en los hogares como en una industria intensiva en energía en algunas de sus firmas punteras, y bajo el azote de unos costes energéticos notablemente más altos que antes, autoridades y empresas germanas han entendido que no hay tiempo que perder y que hay que comprar