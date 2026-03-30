Alemania y Siria acuerdan "trabajar" para repatriar a los refugiados: Merz quiere devolver al 80% en tres años

Alemania quiere devolver a Siria, en los próximos tres años, al 80% de los más de 900.000 refugiados sirios que residen actualmente en el país. Así lo ha anunciado este lunes el canciller alemán, Friedrich Merz, tras reunirse en Berlín con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa. En la que es la primera visita oficial del nuevo jefe de Estado sirio a Alemania desde la caída del régimen de Bashar al Asad, a finales de 2024, Merz ha señalado que el proceso de retornos comenzaría de forma prioritaria con quienes no tienen permiso de residencia en vig