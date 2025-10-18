Alemania se rearma para colocarse estratégicamente en el centro del tablero militar europeo

Se puede leer con modo lectura. Alemania se rearma. El país que juró como penitencia por los pecados cometidos en la II Guerra Mundial no volver a liderar militarmente el continente, ha emprendido el mayor esfuerzo militar desde 1945. Y lo más llamativo de ese rearme, impensable hace unos años, no es solo el ritmo al que se está procediendo, sino la reacción de los países que un día sufrieron la fiebre expansionista del III Reich.
| etiquetas: alemania , rearme , tablero militar , europa , otan
¡Qué podría salir mal!
No merece la pena preocuparse mucho. Se ha hablado de que las condiciones de Versalles fueron una deshonra para Alemania que llevaron a la WWII. 80 años después de esta, Alemania sigue invadida militarmente por una potencia extranjera así que parecen haber renunciado a ser relevantes en geopolítica.