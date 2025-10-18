edición general
Alemania se rearma para colocarse estratégicamente en el centro del tablero militar europeo

Se puede leer con modo lectura. Alemania se rearma. El país que juró como penitencia por los pecados cometidos en la II Guerra Mundial no volver a liderar militarmente el continente, ha emprendido el mayor esfuerzo militar desde 1945. Y lo más llamativo de ese rearme, impensable hace unos años, no es solo el ritmo al que se está procediendo, sino la reacción de los países que un día sufrieron la fiebre expansionista del III Reich.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Alemania se rearma

¡Qué podría salir mal! :roll:
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 a la tercera va la vencida xD

No merece la pena preocuparse mucho. Se ha hablado de que las condiciones de Versalles fueron una deshonra para Alemania que llevaron a la WWII. 80 años después de esta, Alemania sigue invadida militarmente por una potencia extranjera así que parecen haber renunciado a ser relevantes en geopolítica.
javierchiclana #1 javierchiclana
"Para seguir leyendo suscríbete"
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
Alemania se rearma. Los millonarios maga nazis extrema derecha estadounidenses, israelies, mundiales y algunos alemanes apoyan a afd sesgando los algoritmos GAFAMOX+ de las rrss y metiendo mucho dinero que les sobra a espuertas. Afd obtiene mayoria, pero no puede aplicar del todo su programa. No se que de chivos expiatorios, no se que de cristales rotos, no se que de quema del reichtag. Y sorpresa, la historia se repite.
