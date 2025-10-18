Alemania se rearma para colocarse estratégicamente en el centro del tablero militar europeo

Se puede leer con modo lectura. Alemania se rearma. El país que juró como penitencia por los pecados cometidos en la II Guerra Mundial no volver a liderar militarmente el continente, ha emprendido el mayor esfuerzo militar desde 1945. Y lo más llamativo de ese rearme, impensable hace unos años, no es solo el ritmo al que se está procediendo, sino la reacción de los países que un día sufrieron la fiebre expansionista del III Reich.