·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6024
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4376
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
4297
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
3937
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
2812
clics
Suspendido en religión
más votadas
461
El Gran desvio: 500 millones de euros para Quirón y Ribera Salud
438
Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid
387
A Dios rogando y a las familias lastimando
252
Andrew Wakefield, el médico que creó el mito de las vacunas y el autismo
203
Nace la Asociación Metalera Soriana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
12
clics
Alemania investiga a un grupo de militares por saludos nazis, acoso sexual y consumo de drogas
Las investigaciones señalan que algunos integrantes del regimiento llegaron a asistir a una reunión vestidos con uniformes nazis, realizaron el saludo hitleriano y se grabaron en vídeo....
|
etiquetas
:
alemania
,
nazis
,
militares
9
2
0
K
121
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
121
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Veelicus
Imagino que les investigara para que si se confirman esas acusaciones ponerles una medalla en el pecho, desde luego es lo que estan fomentando.
2
K
28
#2
Beltza01
#1
Igual les cae la del pulpo por llevar mal planchada la camisa
0
K
6
#4
tul
#2
por no llevar bien encerados y aceitados los correajes del uniforme de hugoboss
0
K
14
#5
Beltza01
#4
Huele a cuero negro, nalgas al aire y bigotes que hacen cosquillas. Me lo contó un amiguito.
1
K
19
#3
cocolisto
Lo que aquí viene a ser un grupo de amigotes militronchos.
0
K
20
#6
Gry
Si se demuestra su culpabilidad, los implicados podrían ser expulsados del Ejército
Suena mejor que el que te manden al frente ruso.
0
K
15
#7
Dene
Y sin embargo, su gobierno apoya y colabora con los sio-nazis
0
K
13
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Suena mejor que el que te manden al frente ruso.