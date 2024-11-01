edición general
Alemania investiga a un grupo de militares por saludos nazis, acoso sexual y consumo de drogas

Alemania investiga a un grupo de militares por saludos nazis, acoso sexual y consumo de drogas

Las investigaciones señalan que algunos integrantes del regimiento llegaron a asistir a una reunión vestidos con uniformes nazis, realizaron el saludo hitleriano y se grabaron en vídeo....

7 comentarios
Veelicus
Imagino que les investigara para que si se confirman esas acusaciones ponerles una medalla en el pecho, desde luego es lo que estan fomentando.
Beltza01
#1 Igual les cae la del pulpo por llevar mal planchada la camisa
tul
#2 por no llevar bien encerados y aceitados los correajes del uniforme de hugoboss xD
Beltza01
#4 Huele a cuero negro, nalgas al aire y bigotes que hacen cosquillas. Me lo contó un amiguito.
cocolisto
Lo que aquí viene a ser un grupo de amigotes militronchos.
Gry
Si se demuestra su culpabilidad, los implicados podrían ser expulsados del Ejército

Suena mejor que el que te manden al frente ruso. :hug:
Dene
Y sin embargo, su gobierno apoya y colabora con los sio-nazis
