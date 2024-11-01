edición general
Alemania: casi 2 millones de personas con alto nivel educativo corren el riesgo de caer en la pobreza [DEU]

En Alemania, alrededor de 1,9 millones de personas con un alto nivel educativo corren el riesgo de caer en la pobreza, más de 350.000 más que en 2022, según cifras de la Oficina Federal de Estadística, solicitadas por la Alianza Sahra Wagenknecht(..) Según la definición oficial, cualquier persona con menos del 60 % de la denominada renta mediana se considera en riesgo de pobreza. En 2025, este umbral era de 1446 € al mes para personas solteras.

Supercinexin #1 Supercinexin
Han estudiado chorradas que no sirven para lo que demanda El Mercado, como por ejemplo Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Programación... y claro ahora vienen los lloros y todos quieren que les den un trabajo, ¡y bien pagado!, por sus caras bonitas.

:troll:
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#1 si hubieran estudiado ingeniería de IA, otro gallo les cantaría.
jonolulu #2 jonolulu
Caen en la pobreza porque son unos vagos y les gustan mucho las siestas, y no por el austericidio y la pleitesía al amo usano
azathothruna #4 azathothruna
Las ventajas de la "democracia", y el "capitalismo"
#3 EISev
El umbral de la pobreza es 1446 € al mes para personas solteras y el porcentaje de personas que cobran menos que eso con formación universitaria es menor que los que tienen estudios básicos, lo pone al final del artículo
