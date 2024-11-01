Alemania: casi 2 millones de personas con alto nivel educativo corren el riesgo de caer en la pobreza [DEU]

En Alemania, alrededor de 1,9 millones de personas con un alto nivel educativo corren el riesgo de caer en la pobreza, más de 350.000 más que en 2022, según cifras de la Oficina Federal de Estadística, solicitadas por la Alianza Sahra Wagenknecht(..) Según la definición oficial, cualquier persona con menos del 60 % de la denominada renta mediana se considera en riesgo de pobreza. En 2025, este umbral era de 1446 € al mes para personas solteras.