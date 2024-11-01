edición general
8 meneos
10 clics

Alemania aprueba nuevo servicio militar, aún voluntario

La Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó la ley sobre un nuevo servicio militar, que de momento será voluntario, aunque contempla la posibilidad de recurrir al reclutamiento obligatorio en caso de necesidad.

| etiquetas: alemania , servicio militar
8 0 0 K 88 actualidad
6 comentarios
8 0 0 K 88 actualidad
#4 Barriales
Estrategia del miedo.
Quevienenlosrusos!!!!
Quevienenloschinos!!!!
1 K 26
frankiegth #1 frankiegth *
"Servicio", no de utilidad, de simples sirvientes a las inconfesables causas de "nuestras" élites.

En las democracias occidentales lo único "voluntario" que se nos permite a los ciudadanos es solicitar la eutanasia llegado el momento, y solo en los países en los que la eutanasia está legalizada, en el resto ni eso.
1 K 24
#2 Eukherio
Que den ejemplo los políticos de allí. Que apunten a todos sus hijos en edad de hacer el servicio militar, ahora que es voluntario, que así seguro que convencen a la ciudadanía de que es algo bueno.
0 K 8
#3 Tiranoc
2600 pavazos por hacer una mili voluntaria vs 1500 pelas de la mili obligatoria de hace 30 años aquí.
0 K 7
#5 TusT
#3 En parte sería gracioso ver a Españoles irse a hacer la mili a Alemania
0 K 20
#6 Tiranoc
#5 Yo admito que se me ha pasado por la cabeza xD
0 K 7

menéame