Alemania aprueba nuevo servicio militar, aún voluntario

La Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó la ley sobre un nuevo servicio militar, que de momento será voluntario, aunque contempla la posibilidad de recurrir al reclutamiento obligatorio en caso de necesidad.
Quevienenlosrusos!!!!
Quevienenloschinos!!!!
En las democracias occidentales lo único "voluntario" que se nos permite a los ciudadanos es solicitar la eutanasia llegado el momento, y solo en los países en los que la eutanasia está legalizada, en el resto ni eso.