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Alemania anuncia una rebaja del precio de los carburantes para frenar la crisis energética
Alemania aprueba rebaja de carburantes y ayudas por 1.600 millones, mientras España mantiene el IVA reducido pese a las advertencias de la Comisión Europea.
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alemania
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#1
Pitchford
Venga! A consumir sin cortarse hasta el posible racionamiento..
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#4
josde
Hoy mismo los acabo de ver en una Ballenoil en donde vivo el gasoil a 1,619€ litro y la gasolina a 1,354€, en la de Moeve te atracan directamente, casi dos euros el gasoil y 1,645 la gasofa
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#5
mmlv
¿Ya estamos interviniendo y distorsionando el mercado?
¡El mercado se autorregulará solo insensatos!
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#6
duende
¿Todavía creen que el problema va a ser el precio?, el problema fundamental no va a ser el precio (que también), va a ser la escasez, nos vamos a quedar al menos sin un 20% del petróleo, y un 40% del combustible de aviación.
El problema empezará reduciendo vuelos y luego tendremos escasez de diésel (hay actividades que se hacían con diésel que no se van a poder realizar)-
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#2
javibaz
*
A 2,18€ la gasolina y a 2,4€ el diesel a día de hoy en Alemania.
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#3
Verdaderofalso
#2
bajaran el precio a 1,90€ y la semana que viene vuelve a estar a su precio de hoy
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¡El mercado se autorregulará solo insensatos!
El problema empezará reduciendo vuelos y luego tendremos escasez de diésel (hay actividades que se hacían con diésel que no se van a poder realizar)-