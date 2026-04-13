edición general
9 meneos
12 clics
Alemania anuncia una rebaja del precio de los carburantes para frenar la crisis energética

Alemania anuncia una rebaja del precio de los carburantes para frenar la crisis energética

Alemania aprueba rebaja de carburantes y ayudas por 1.600 millones, mientras España mantiene el IVA reducido pese a las advertencias de la Comisión Europea.

| etiquetas: alemania , combustibles , gasolina , diésel , precio , iva
7 2 0 K 101 actualidad
6 comentarios
7 2 0 K 101 actualidad
#1 Pitchford
Venga! A consumir sin cortarse hasta el posible racionamiento..
1 K 39
josde #4 josde
Hoy mismo los acabo de ver en una Ballenoil en donde vivo el gasoil a 1,619€ litro y la gasolina a 1,354€, en la de Moeve te atracan directamente, casi dos euros el gasoil y 1,645 la gasofa
0 K 20
mmlv #5 mmlv
¿Ya estamos interviniendo y distorsionando el mercado?
¡El mercado se autorregulará solo insensatos!
0 K 20
duende #6 duende
¿Todavía creen que el problema va a ser el precio?, el problema fundamental no va a ser el precio (que también), va a ser la escasez, nos vamos a quedar al menos sin un 20% del petróleo, y un 40% del combustible de aviación.
El problema empezará reduciendo vuelos y luego tendremos escasez de diésel (hay actividades que se hacían con diésel que no se van a poder realizar)-
0 K 14
javibaz #2 javibaz *
A 2,18€ la gasolina y a 2,4€ el diesel a día de hoy en Alemania.
0 K 12
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 bajaran el precio a 1,90€ y la semana que viene vuelve a estar a su precio de hoy xD
1 K 26

menéame