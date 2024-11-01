Alemania abre una nueva era de energía nuclear: Proxima Fusion, RWE y Baviera construirán la primera central de fusión del país

Proxima Fusion ha firmado junto con el Estado Libre de Baviera, el Instituto Max Planck de Física del Plasma (IPP) y RWE la construcción del primer reactor de fusión en Alemania. Este está incluida en el programa de coalición del gobierno federal y respaldada por la Agenda Alemana de Alta Tecnología y el Plan de Acción de Fusión. Diseñado como el demostrador más avanzado del mundo, Alpha tiene como objetivo alcanzar por primera vez un balance energético positivo del plasma, es decir, producir más energía en el plasma de la que se requiere para
| etiquetas: alemania , energia nuclear , proxima fusion , rwe , baviera
#1 Los juntanumeros del ecognomista no son capaces de realizar sumas basicas que es su especialidad, como para acertar dos digitos cuando toca hablar de fisica de particulas...
permite probar tecnologías clave en condiciones realistas, obtener aprendizajes en ciclos de desarrollo cortos y reducir de manera sistemática los riesgos tecnológicos y económicos, sin asumir todavía la plena complejidad ni el riesgo financiero de un sistema comercial.
Por primera vez, las capacidades industriales europeas en fusión se concentran en un proyecto de ingeniería concreto, concebido desde el inicio para la explotación comercial y que marca el paso de la investigación de excelencia a la implementación industrial.
Eso a parte del vocabulario de marketing y la falta de aspectos técnicos, pero bueno esto parece el nuevo hidrógeno verde
por otro confusión