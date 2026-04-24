El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado del Gobierno por vulneración del honor

Por su parte, el delegado ha respondido que Bautista «bastantes explicaciones tendrá que dar» a la Justicia. El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), presentará una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por vulneración del honor tras aprovechar la Junta Local de Seguridad de la ciudad para hacer declaraciones sobre el presunto caso de acoso sexual del primer edil a una exconcejal.Durante la Junta Local de Seguridad, Bautista ha reprochado a Martín que utilice una «reunión institucional» centrada en seguridad