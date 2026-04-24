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El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado del Gobierno por vulneración del honor

El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado del Gobierno por vulneración del honor

Por su parte, el delegado ha respondido que Bautista «bastantes explicaciones tendrá que dar» a la Justicia. El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), presentará una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por vulneración del honor tras aprovechar la Junta Local de Seguridad de la ciudad para hacer declaraciones sobre el presunto caso de acoso sexual del primer edil a una exconcejal.Durante la Junta Local de Seguridad, Bautista ha reprochado a Martín que utilice una «reunión institucional» centrada en seguridad

| etiquetas: alcalde , mostoles , querella , contra.delegado , gobierno
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4 comentarios
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Seguro que ya hasta tiene el juecezuelo de la mafia que va a llevarle el caso.
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josde #2 josde
#1 Hombre siendo de Madrid seguro que ya esta apañado todo.
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Kantinero #3 Kantinero *
Pues como hacen ellos, que no pierden ocasión para meter a Sanchez de forma despectiva en todas sus declaraciones
Como decía la Fabra que se jodan
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Kantinero #4 Kantinero
Hay que desviar la atención mediática del ACOSO SEXUAL del que esta acusado , y trasladarla a cualquiera del PSOE es la única arma que conocen en el PP
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menéame