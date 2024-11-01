El alcalde de Lleida (PSC) afirma que la propuesta de prohibir el burka en Lleida [en espacios públicos] busca proteger a las mujeres

Fèlix Larrosa defiende que los letrados municipales han avalado el texto de la ordenanza y que la medida quiere garantizar los derechos fundamentales y evitar "una imposición patriarcal" [Se puede registrar gratis para leer la noticias enteras o bien darle al botón de solo lectura]
| etiquetas: lleida , burka , religión , catalunya
P.D: Y que conste que estoy en contra del Burka si o si, pero veo mucha hipocresia en este sentido en muchas opiniones
Además, la comparación directa sería más con velo. Ya que el burka es un ejemplo flagrante de misoginia-clerical, pasándose los derechos civiles por el forro de los c*jones, con la excusa de un ser imaginario.
Las mujeres que usan burka dicen que lo llevan porque es su religion.
Al final es bastante similar, ambas lo hacen por algo que llaman fe y que viene inducida por la educacion que han recibido.
Es cierto que hay mujeres que llevan el burka porque les obligan pero me pregunto si las mujeres que se ven obligadas a tener que llevar burka por sus parejas cuando no… » ver todo el comentario
No sé si es la misma, pero huele igual de mal.
www.meneame.net/story/illa-niega-prohibicion-burka-lleida-sea-racista-
Relacionada entonces.
Es la Cataluña de interior, los lápices menos afilados del estuche, les falta una patata para el kilo, cuando ellos vienen nosotros ya hemos ido y vuelto dos veces.
Si no están de acuerdo con la legislación de respetar a las mujeres y prefieren hacer caso a su religión antes que a la legislación de un país, no entiendo que no se vayan a un país donde las leyes coincidan con su religión.