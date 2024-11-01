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El alcalde de Lleida (PSC) afirma que la propuesta de prohibir el burka en Lleida [en espacios públicos] busca proteger a las mujeres

El alcalde de Lleida (PSC) afirma que la propuesta de prohibir el burka en Lleida [en espacios públicos] busca proteger a las mujeres

Fèlix Larrosa defiende que los letrados municipales han avalado el texto de la ordenanza y que la medida quiere garantizar los derechos fundamentales y evitar "una imposición patriarcal" [Se puede registrar gratis para leer la noticias enteras o bien darle al botón de solo lectura]

| etiquetas: lleida , burka , religión , catalunya
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10 comentarios
6 1 1 K 63 actualidad
Connect #6 Connect
Yo me considero una persona abierta, pero tampoco puedo con ver mujeres cubiertas con el burka ese de pies a cabeza y solo un agujero para ver. Me cruzo pocas veces la verdad, pero cuando me he cruzado, no me ha gustado un pelo. Acepto que hayan religiones, de hecho creo que las religiones no son malas porque unen personas aunque sea una vez a la semana, pero con el burka no puedo. Me estaré haciendo mayor...
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Veelicus #7 Veelicus
#6 A mi tampoco me gusta eso, ni que haya mujeres, monjas, de clausura en España, algunas de hecho no pueden ni hablar porque hacen voto de silencio, pero ¿quien nos asegura que no estan alli en contra de su voluntad?, Lo suyo seria lo mismo que prohibimos el burka ir seguido a rescatar a esas mujeres.

P.D: Y que conste que estoy en contra del Burka si o si, pero veo mucha hipocresia en este sentido en muchas opiniones
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trixk4 #8 trixk4 *
#7 Estas comparando la imposición del burka por parte del clero sobre las mujeres seculares. Con el hábito de las mujeres del clero. Son cosas bastante diferentes, aunque sean machistas y medievales.

Además, la comparación directa sería más con velo. Ya que el burka es un ejemplo flagrante de misoginia-clerical, pasándose los derechos civiles por el forro de los c*jones, con la excusa de un ser imaginario.
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Veelicus #10 Veelicus
#8 No es ta diferente, las monjas de clausura dicen que renuncian a relacionarse con la gente por rezar a dios y dedicar su vida a el.
Las mujeres que usan burka dicen que lo llevan porque es su religion.

Al final es bastante similar, ambas lo hacen por algo que llaman fe y que viene inducida por la educacion que han recibido.

Es cierto que hay mujeres que llevan el burka porque les obligan pero me pregunto si las mujeres que se ven obligadas a tener que llevar burka por sus parejas cuando no…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
#0

No sé si es la misma, pero huele igual de mal.

www.meneame.net/story/illa-niega-prohibicion-burka-lleida-sea-racista-
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Mediorco #2 Mediorco *
#1 No es la misma. Es la declaración del alcalde, no la de Illa.
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#4 Onaj
#2 ¿Relacionada, pues?
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Relacionada entonces.
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obmultimedia #3 obmultimedia *
#1 Los que viven en Lleida es para darle de comer a parte.
Es la Cataluña de interior, los lápices menos afilados del estuche, les falta una patata para el kilo, cuando ellos vienen nosotros ya hemos ido y vuelto dos veces.
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Malinke #9 Malinke
En públicos oficiales y no oficiales. No se pueden permitir religiones que traten a las mujeres fuera de la ley, en un edificio oficial o en casa.
Si no están de acuerdo con la legislación de respetar a las mujeres y prefieren hacer caso a su religión antes que a la legislación de un país, no entiendo que no se vayan a un país donde las leyes coincidan con su religión.
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menéame