El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: "Comparto sus reivindicaciones"

"Comparto sus reivindicaciones. Comparto sus preocupaciones. Porque la realidad de la ciudad en algunos lugares está complicada". Son palabras del alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), David Quirós, a raíz de la manifestación de este pasado miércoles contra la inseguridad, el incivismo y la degradación de los barrios. Quirós ha remarcado que su "máxima prioridad" es "revertir esta situación y que los vecinos puedan vivir y sentirse seguros en su ciudad". Una marea de unas 3.000 personas inundó las calles de la segunda ciudad de Cat