El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: "Comparto sus reivindicaciones"

"Comparto sus reivindicaciones. Comparto sus preocupaciones. Porque la realidad de la ciudad en algunos lugares está complicada". Son palabras del alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), David Quirós, a raíz de la manifestación de este pasado miércoles contra la inseguridad, el incivismo y la degradación de los barrios. Quirós ha remarcado que su "máxima prioridad" es "revertir esta situación y que los vecinos puedan vivir y sentirse seguros en su ciudad". Una marea de unas 3.000 personas inundó las calles de la segunda ciudad de Cat

comentarios
Kantinero
La llevas clara, si no cambian las leyes a nivel estatal, poco podéis hacer los alcaldes
la mayoría de las veces trasladan los problemas a otra parte

Exacto, el delincuente se siente impune y el ciudadano desprotegido
sotillo
Yo estoy convencido que si no se hace no es por esto que llaman “ buenísimo” y es más por interés económico y político, hay ejemplos a patadas por todo el país, cuando ponen interés en “Pacificar” una zona la pacifican, la mayoría de las veces trasladan los problemas a otra parte
CharlesBrowson
pues ya estaria, le he dado a compartir en facebook!!! hasta otra amijos
