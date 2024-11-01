edición general
De albañil a superventas : el camino inesperado de Juan del Val

Juan del Val nació en Madrid en 1970 y comenzó a trabajar como albañil en su adolescencia. Sin estudios superiores, su primer contacto con el mundo profesional fue en la obra, una experiencia que años después describiría como determinante, aunque marcada por la dureza física y emocional.

Dav3n
Me encanta que remarques esto:

esfuerzo y constancia

Como si fuera una receta a seguir...

Es tan capitalista neoliberal que lo tenía que poner sobre la mesa...

Vamos a ver, que somos muchos los que hemos aplicado esta filosofía, sin quitarle merito al susodicho. Pero es que con esto no basta. Algunos tienen una flor en el culo, otros más cara que espalda. Pero jamás es solo y únicamente, el "esfuerzo y la constancia".

Never

Por eso mismo ésto es el enésimo…
Torrezzno
Esta hecha con ia la foto?
YSiguesLeyendo
Esta etapa, lejos de encasillarlo, le sirvió para construir una base de esfuerzo y constancia. UNA HAGIOGRAFÍA DE SAN JUAN DEL VAL PARA ECHARSE UNAS RISAS UNA TARDE DE DOMINGO (auténtico terror de estar viviendo en un edificio donde haya puesto la mano esta persona)
mecheroconluz
Trabajó algo como peón de albañil y ahora resulta que ha llegado a donde está con esfuerzo y constancia. Sí, para echarse unas risas está bien como dice #1.
kaos_subversivo
Este recorrido refleja la evolución de alguien que ocupaba un andamio para luego formar parte de tertulias televisivas de alto perfil.

xD xD xD xD

Alto pefil...
Emotivo
El clásico oportunista que se sube al carro sin ningún miramiento.
menéame