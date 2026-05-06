Un albañil queda tetrapléjico tras caer de un andamio sin medidas de seguridad en Mallorca

La investigación, a cargo del Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor, ha confirmado graves carencias en las medidas de protección de la obra. Según concluyen los investigadores, el trabajador "no llevaba casco ni ningún tipo de arnés". Asimismo, los agentes comprobaron que en la fachada donde se realizaba el trabajo de riesgo "no había instalada una línea de vida", el sistema de protección anticaídas obligatorio para garantizar que los trabajadores puedan desplazarse con seguridad en las alturas.