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Un albañil queda tetrapléjico tras caer de un andamio sin medidas de seguridad en Mallorca

Un albañil queda tetrapléjico tras caer de un andamio sin medidas de seguridad en Mallorca

La investigación, a cargo del Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor, ha confirmado graves carencias en las medidas de protección de la obra. Según concluyen los investigadores, el trabajador "no llevaba casco ni ningún tipo de arnés". Asimismo, los agentes comprobaron que en la fachada donde se realizaba el trabajo de riesgo "no había instalada una línea de vida", el sistema de protección anticaídas obligatorio para garantizar que los trabajadores puedan desplazarse con seguridad en las alturas.

| etiquetas: albañil , tetraplejico , mallorca , medidas de seguridad
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3 comentarios
16 2 0 K 196 DchoLaboral
Doisneau #2 Doisneau
Recordad que es el inversor el que arriesga al poner el capital. Aunque en este caso un poquito menos de capital por lo que se ahorro en medidas de seguridad.
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fofito #3 fofito
#2 Recordar también que el ayuntamiento correspondiente bien que habrá cobrado su impuesto revol...,digo la licencia de obra,pero apuesto a qué ni se acercaron por allí a comprobar que el empresario cumplia con la normativa de seguridad
1 K 27
#1 Eukherio
En Galicia lo raro es ver una obra con todas las medidas de seguridad. No hace mucho un vecino cambió el tejado y no vi a uno solo con arnés, algunos hasta iban sin casco. Y no es pecado de juventud, que alguno pasaba de 50.
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menéame