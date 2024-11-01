edición general
5 meneos
9 clics
Alauda Ruiz de Azúa, Luis Tosar, Serrat y Miguel Ríos, entre otros, llaman a la movilización para detener la guerra en Irán

Alauda Ruiz de Azúa, Luis Tosar, Serrat y Miguel Ríos, entre otros, llaman a la movilización para detener la guerra en Irán

La directora Alauda Ruíz de Azúa, la abogada laboralista y exalcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, el actor Luis Tosar y los cantantes Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos son algunas de las 204 personalidades que han firmado el manifiesto Hay que parar la guerra en Oriente Medio, en el que se llama a la movilización el próximo sábado 14 de marzo. El manifiesto, que ha sido respaldado por más de 1.537 firmantes, se ha presentado este jueves en el Ateneo de Madrid, donde representantes de las organizaciones que lo impulsan han rechazado...

| etiquetas: irán , trump , guerra , israel , manifestación
4 1 0 K 55 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Comentarios miserables apoyando la agresión a Irán de aquí para arriba
2 K 32
#4 Martillo_de_Herejes
¿Y a quién se lo van a exigir, exactamente?
2 K 28
strike5000 #3 strike5000
¿Y qué van a hacer exactamente? ¿Dejar de respirar muy fuerte?  media
1 K 20
#6 Martillo_de_Herejes
#3 Y poniendo cara de severo reproche para que Trumpito y Benji se enteren de lo que vale un peine, y se replanteen los ataques.
2 K 30
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
lo he leído, y es un corta/pega del mismo que sacaron cuando los ayatolás asesinaron a miles de personas que protestaban pacíficamente, jejé (ironic mode on)
3 K 14
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "tajantemente" los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, según los organizadores. "Suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial", han leído. Aunque el manifiesto "condena con energía" el régimen "criminal" de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses, consideran que "nada justifica los salvajes bombardeos" que, a su juicio, han perpetrado Estados Unidos e Israel...
0 K 12
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Seguro que esto hace recapacitar a Trump y el Naziyahu...
0 K 9

menéame