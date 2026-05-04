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Alarma en Barcelona por cuatro apuñalamientos en 24 horas con dos muertos
Cuatro apuñalamientos en apenas 24 horas, dos de ellos con dos víctimas mortales, en Barcelona y las ciudades vecinas de L'Hospitalet y Esplugues de Llobregat, dejaron este...
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#1
madeagle
Ya empieza a hacer calor
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#2
Chepacoletariado
A ver es Warcelona, es una semana normal . Ahí se disfruta del triple combo progre como nunca
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#3
veratus_62d669b4227f8
#2
Como relaciones el gobierno progresista de Barcelona con el radicalismo islamico o los cuatros taraos de costumbre? (Por curiosidad). Aqui en Madrid gobierna la derecha y tambien tenemos a unos cuantos musulmanes por calles y plazas,.quieres decir que en Madrid eso no nos puede pasar.?
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