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Alarma en Barcelona por cuatro apuñalamientos en 24 horas con dos muertos

Cuatro apuñalamientos en apenas 24 horas, dos de ellos con dos víctimas mortales, en Barcelona y las ciudades vecinas de L'Hospitalet y Esplugues de Llobregat, dejaron este...

| etiquetas: violencia , barcelona
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3 comentarios
9 1 1 K 66 actualidad
madeagle #1 madeagle
Ya empieza a hacer calor
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Chepacoletariado #2 Chepacoletariado
A ver es Warcelona, es una semana normal . Ahí se disfruta del triple combo progre como nunca
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#3 veratus_62d669b4227f8
#2 Como relaciones el gobierno progresista de Barcelona con el radicalismo islamico o los cuatros taraos de costumbre? (Por curiosidad). Aqui en Madrid gobierna la derecha y tambien tenemos a unos cuantos musulmanes por calles y plazas,.quieres decir que en Madrid eso no nos puede pasar.?
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menéame