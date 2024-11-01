La alargada sombra de Kushner en Serbia: “Primero bombardean nuestros edificios y luego los compran”

El yerno de Trump quiere convertir edificios bombardeados por la OTAN en Belgrado en 1999 en un hotel y apartamentos de lujo. Las autoridades serbias habían decidido no restaurar la única obra de Belgrado del arquitecto modernista estrella de Yugoslavia, Nikola Dobrovic, para convertirlo en símbolo de la memoria de la campaña de la OTAN, que dejó alrededor de 500 civiles muertos.