Alana S. Portero: “Es lamentable que tener sentido común se considere tomar partido”

"Pero la cuestión es que se ha desplazado tanto el marco ideológico, y con él la sociedad, que cuando defiendes un mínimo de ética respecto a los derechos humanos se considera que te estás posicionando. Es lamentable que tener el sentido común mínimo se considere tomar partido. Es decir, me parece catastrófico que por decir que está mal abusar del servicio, por ejemplo, te digan que te estás posicionando ideológicamente..."
a) "Toda ideología "a"lude a la realidad para "e"ludirla"
b) "Cuando una ideología triunfa se vuelve invisible"
Habitualmente se llama "sentido común" cuando ocurre b). Si defiendes cosas que crees que son de sentido común y te cuestionan dicha defensa diciéndote que eso es ideología, entonces te están acusando de a).
Ningún "sentido común" es neutro, objetivo o aséptico, simplemente es la forma invisible,
El sentido comun de algunos a veces me da mas miedo que las incertidumbres o dudas de otros.
Y como siempre es una cuestion personal y falible . porque la verdad absoluta requiere un conocimiento inalcanzable, las circunstancias, el contexto.
Pero