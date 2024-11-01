Aislar Cuba es avalar la ley de la selva

Las nuevas medidas impuestas sobre el pueblo cubano agravan salvajemente el ya brutal bloqueo norteamericano sobre la isla, considerado ilegal por la aplastante mayoría de las Naciones Unidas. Nadie puede creer seriamente el fundamento que esgrimen desde el Salón Oval. El propio presidente no se esfuerza demasiado en disimular que se tratan de hechos de fuerza bruta para imponer los intereses de las élites norteamericanas sobre territorios extranjeros.
Ay, perdón. No he podido reprimir la carcajada.
Ya hemos visto que las justificaciones de EEUU son lo que sea menos justificaciones reales.
Pero luego aparecen los cachorros del partido con sus palotes dando leña
Como si fueran juventudes de un partido fascista
Acaso hay alguna justificación para la dictadura.
Esperaba que especialmente España, se enfrentara al amo y enviara petróleo y los bienes básicos que necesiten.
Esperaba barcos de ayuda, como con Gaza, provenientes de la solidaridad de la sociedad civil.
Por algún motivo que no se me alcanza, la tragedia (forzada por USA), no provoca ninguna de estas reacciones.
El mundo es un lugar muy triste, a veces.
Además abiertamente.
Las cosas ya no son como cuando gobernaba Obama.