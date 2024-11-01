edición general
Aislar Cuba es avalar la ley de la selva

Las nuevas medidas impuestas sobre el pueblo cubano agravan salvajemente el ya brutal bloqueo norteamericano sobre la isla, considerado ilegal por la aplastante mayoría de las Naciones Unidas. Nadie puede creer seriamente el fundamento que esgrimen desde el Salón Oval. El propio presidente no se esfuerza demasiado en disimular que se tratan de hechos de fuerza bruta para imponer los intereses de las élites norteamericanas sobre territorios extranjeros.

Macnulti_reencarnado
Panfleto a la altura de la inteligencia de sus lectores.

Torrezzno
No entiendo como los cubanos no se levantan contra el partido. EEUU no tendría ninguna justificación para bloquear un partido democrático.

Enero2025
#1 los encarcelan o matan directamente. Así son las dictaduras.

MiguelDeUnamano
#1 No tendría ninguna justificación, como tampoco hay ninguna justificación ahora. Y que gobierne un partido democrático no ha impedido nunca que promuevan golpes de estado cuando ese partido democrático no es de su agrado.

Macnulti_reencarnado
#1 el bloqueo lo tienes en la cabeza.

#8 Kuruñes3.0
#1 Coño, porque los muelen a palos.

#10 colemur
#1 EEUU no tendría ninguna justificación para bloquear un partido democrático.
jajajajajajajajajajjajajajajajajajjajaja
Ay, perdón. No he podido reprimir la carcajada.
Ya hemos visto que las justificaciones de EEUU son lo que sea menos justificaciones reales.

ElenaCoures1
#1 Lo intentaron muchas veces
Pero luego aparecen los cachorros del partido con sus palotes dando leña
Como si fueran juventudes de un partido fascista  media

Enero2025
Parece que todos se olvidan de la brutal dictadura que hay en Cuba.
Acaso hay alguna justificación para la dictadura.

kintxo
#2 De la dictadura no se olvida nadie, de lo que se olvidan todos es de los cubanos

#9 perej
Esperaba alguna reacción de la sociedad española y europea, contra la decisión de EEUU de matar de hambre al pueblo cubano.
Esperaba que especialmente España, se enfrentara al amo y enviara petróleo y los bienes básicos que necesiten.
Esperaba barcos de ayuda, como con Gaza, provenientes de la solidaridad de la sociedad civil.

Por algún motivo que no se me alcanza, la tragedia (forzada por USA), no provoca ninguna de estas reacciones.
El mundo es un lugar muy triste, a veces.

#12 colemur
Diario Red debe ser el único medio de comunicación que no se ha enterado que EEUU ya ha apostado por la ley de la selva.
Además abiertamente.
Las cosas ya no son como cuando gobernaba Obama.


