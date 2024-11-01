Ai Weiwei cree que Occidente culpabiliza a China porque no puede competir con ella

El artista chino Ai Weiwei, exiliado de su país desde hace diez años y con una conflictiva relación con su gobierno, cree que Occidente tiende a «culpabilizar» a China porque «no puede competir» con ella en el mundo actual y el futuro inmediato. Ante la pregunta de qué puede hacer Occidente ante una supuesta «hostilidad» china, Ai aclara: «China nunca ha sido un poder hostil. No en lo militar. Si te fijas en la historia, Inglaterra ha invadido China tres veces», recuerda. Sin embargo, ahora la situación se ha revertido, y ahora al capitalismo
| etiquetas: ai weiwei , occidente , china
www.youtube.com/shorts/yhUIkuQkO50