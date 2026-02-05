edición general
Ahora es TikTok quien educa sexualmente a tus hijos y tiene consecuencias: ETS en aumento, menos preservativo y falsas expectativas

Un informe de Sanidad alerta de que, mientras las redes sociales como TikTok se han convertido en una de las principales fuentes de educación sexual entre adolescentes, cae el uso del preservativo, aumentan las ETS y se consolidan ideas erróneas sobre el sexo y la prevención.

kastanedowski #4 kastanedowski
Alguien obliga a la gente a consumir basura?

Es verdad que no hay control del gobierno, pero a nadie se le obliga.
kumo #3 kumo
El problema no es tik tok, el problema es que los padres no ejerzan adecuadamente.
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Y sin contar lo que pueden aprender en temas de moralidad y cordialidad en esta santa casa.
Furiano.46 #5 Furiano.46
Educar es esto: decir que lo que se publica en tiktok, la pornografía y demás no es algo que pertenezca al mundo real.
este_no_es_eltraba #6 este_no_es_eltraba
¿que hacen los niños en tiktok? ¿por que los niños tienen móviles?

¿y acaso creen que prohibiendo tiktok u otra red social, se va a acabar este problema cuando los padres le dejan el móvil a los niños pequeños?
SolidGeorg #2 SolidGeorg
Será a tus hijos, señora, desde luego a los míos no. Aprenda a escribir titulares si tanto le preocupa el tema.
