Ahora es TikTok quien educa sexualmente a tus hijos y tiene consecuencias: ETS en aumento, menos preservativo y falsas expectativas

Un informe de Sanidad alerta de que, mientras las redes sociales como TikTok se han convertido en una de las principales fuentes de educación sexual entre adolescentes, cae el uso del preservativo, aumentan las ETS y se consolidan ideas erróneas sobre el sexo y la prevención.
Es verdad que no hay control del gobierno, pero a nadie se le obliga.
¿y acaso creen que prohibiendo tiktok u otra red social, se va a acabar este problema cuando los padres le dejan el móvil a los niños pequeños?