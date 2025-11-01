Suelo tratar el tema de la ganadería extensiva, y me doy cuenta de mi injusticia al dejar sin un comentario a su melliza, la agricultura extensiva. Si la ganadería extensiva es una pieza clave para mantener la salud de nuestros montes, qué no decir de la agricultura tradicional, clave de bóveda de la biodiversidad de nuestros campos. Para rendirle homenaje, pondré un ejemplo del que seguramente sea el cultivo más arquetípico y emblemático del solar hispánico: el olivar.