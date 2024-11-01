edición general
¿Agradeces algo a Milei? Si, agradecería que se fuera

Estudiante argentina critica las políticas de Milei.

milei , estudiante , argentina
6 0 4 K 5 Argentina
josete15 #1 josete15
Mucho está tardando.
Findeton #2 Findeton
#1 Pues como mínimo terminará su mandato de 4 años, como manda la democracia. Además hace 2 meses acaba de ganar de calle las elecciones de medio término.
josete15 #3 josete15
#2 me refería a que mucho estabas tardando en aparecer {0x1f602}
Findeton #4 Findeton
#3 Buena respuesta.
josete15 #5 josete15
#4 hoy te he quitado la pole
