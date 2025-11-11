edición general
Los agentes de la UCO aportarán "nuevos indicios" al Supremo que señalan al fiscal general en la filtración

La UCO reconstruyó una cronología con los mensajes incautados para acabar concluyendo que el fiscal general tuvo un “papel preeminente” en la filtración del correo del dos de febrero en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía delitos fiscales y proponía llegar a un pacto con la Fiscalía.

#4 NoMeVeas *
Te ahorro un click

La cronologia es la que ya se publico con recortes de prensa, tan fieles como esta que te cuenta que es ahora cuando publican una cronologia ya entregada al "juez" al inicio del caso.
La novedad no es esa cronologia sino que ahora les toca testificar a esos policias de la UCO


Ellos seo guisan, ellos se lo comen.
6 K 82
xyria #6 xyria
Indicios... O sea, que en realidad no tienen nada.
1 K 25
#5 Tecar *
Pero si ya habían dictado sentencia los periodistas diciendo que era inocente.
:troll:
1 K 19
Mala #7 Mala
#5 Y el Presi. :-O :-O
1 K 23
Barney_77 #8 Barney_77
#5 Y nuestro amado presidente
1 K 24
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y lo aportan ahora por...?

Lo estaban cocinando?
0 K 15
denocinha #2 denocinha
#1 Hay carnes que están más ricas si maduran mucho tiempo
0 K 12
Mala #9 Mala
#1 Porque es ahora cuando les toca declarar a ellos. Y eso que tú llamas cocinar creo que se llama investigar.
0 K 11
#10 Xidaug
#1 con que Google mande quién mandó y cuándo, estaba la cosa solucionada... y se iban a callar unos cuantos.. por mucho que borres en el móvil (xq lo borraba qué escondía?) en los servidores se queda todo...
0 K 6
#3 beltraneja
En un giro dramático de los acontecimientos. Esto es un sin vivir
0 K 7

