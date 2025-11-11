Los agentes de la UCO aportarán "nuevos indicios" al Supremo que señalan al fiscal general en la filtración

La UCO reconstruyó una cronología con los mensajes incautados para acabar concluyendo que el fiscal general tuvo un “papel preeminente” en la filtración del correo del dos de febrero en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía delitos fiscales y proponía llegar a un pacto con la Fiscalía.
| etiquetas: nuevos indicios , filtración , fiscal general
La cronologia es la que ya se publico con recortes de prensa, tan fieles como esta que te cuenta que es ahora cuando publican una cronologia ya entregada al "juez" al inicio del caso.
La novedad no es esa cronologia sino que ahora les toca testificar a esos policias de la UCO
Ellos seo guisan, ellos se lo comen.
Lo estaban cocinando?