Agentes de ICE comieron en un restaurante mexicano de Minnesota, y luego arrestaron a los empleados [ENG]

A las 3 de la tarde, hora local, un grupo de agentes se sentó a comer en una mesa de El Tapatio, un restaurante mexicano en Wilmar, a las afueras de Minneapolis, refirieron testigos al Star Tribune. Los testigos de las detenciones tomaron fotos de los agentes y dijeron que el personal parecía asustado. A las 8:30, transeúntes dijeron que vieron a los agentes de ICE arrestar a tres miembros del personal del restaurante después de que cerrara.

themarquesito #1 themarquesito
Sospecho que decidieron arrestar al personal por la razón de que el restaurante decidió cobrarles en vez de invitarles.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano *
#1 Y aunque les inviten, visto lo visto, son capaces de actuar exactamente igual.

No pasa día sin que añadan una nueva forma de demostrar el tipo de gentuza que son, que uno podría pensar "esto no es posible" o "ya está, no se les puede ocurrir nada más", al contrario, siempre encuentran la manera de hacerlo.
Dene #2 Dene
Gentuza malvada y cruel.. deseando que agarren cualquier enfermedad terminal muy dolorosa
nemeame #4 nemeame
Esperemos que la próxima vez que vayan a un restaurante los camareros no confundan el postre con mataratas
#5 alhambre
Con el ICE están creando la policía del régimen, ya les han dado sobrefinanciación, carta blanca y un mandato por ahora, que vayan ejercitando la maquinaria represiva, por ahora con los inmigrantes (legales o no).

Cuando haga falta, irán a por el siguiente grupo social, la policía ya funcionará en modo dictadura y las salvaguardas del estado de derecho serán papel mojado desde que se les dejó actuar así con los inmigrantes.
#6 AlexGuevara
Paramilitares neonazis con el aaval del Gobierno totalmente fuera de control
