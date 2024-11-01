Agentes de ICE comieron en un restaurante mexicano de Minnesota, y luego arrestaron a los empleados [ENG]

A las 3 de la tarde, hora local, un grupo de agentes se sentó a comer en una mesa de El Tapatio, un restaurante mexicano en Wilmar, a las afueras de Minneapolis, refirieron testigos al Star Tribune. Los testigos de las detenciones tomaron fotos de los agentes y dijeron que el personal parecía asustado. A las 8:30, transeúntes dijeron que vieron a los agentes de ICE arrestar a tres miembros del personal del restaurante después de que cerrara.
| etiquetas: ice , minesota , restaurante , arresto
No pasa día sin que añadan una nueva forma de demostrar el tipo de gentuza que son, que uno podría pensar "esto no es posible" o "ya está, no se les puede ocurrir nada más", al contrario, siempre encuentran la manera de hacerlo.
Cuando haga falta, irán a por el siguiente grupo social, la policía ya funcionará en modo dictadura y las salvaguardas del estado de derecho serán papel mojado desde que se les dejó actuar así con los inmigrantes.