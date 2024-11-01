edición general
El agente inmobiliario que grababa a sus empleadas en el baño alega que no sabía que el cargador tenía cámara

El agente inmobiliario que grababa a sus empleadas en el baño alega que no sabía que el cargador tenía cámara

El detenido en Valencia reconoce que compró el dispositivo en AliExpress hace dos meses pero desconocía sus funciones.

#5 Daniel2000
#4 A mi no me molesta ...

Lo que me molesta, es que en MNM cuando dicen que es de nacionalidad XXXXXX, el núcleo duro empieza a votar esa noticia como SPAM.

Pero si se dice que es de nacionalidad española, no pasa nada.
empty
#7 Daniel2000
#6 Como a vosotros ...
empty
#2 Daniel2000
"El arrestado, de 31 años y nacionalidad española"

Ya diciendo la nacionalidad ... si es que ...
empty
Andreham #4 Andreham
#2 El asunto es que te molesta que digan la nacionalidad que no te gusta que digan.
empty
#6 Khanbaliq
#2 Se te ve preocupado por las víctimas, eh.
empty
Ferran #1 Ferran
Lo que no explica cómo acabaron las imágenes en su móvil o el Google Drive de la empresa…
empty
calde #3 calde
#1 Ya, se le configuró sólo... tecnología plug & play, ya sabéis... cada vez es todo más sencillo... seguro que hasta le ponían los nombres de las empleadas y una valoración de forma automática... cómo son estos chinos..
empty

