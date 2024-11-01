·
El agente inmobiliario que grababa a sus empleadas en el baño alega que no sabía que el cargador tenía cámara
El detenido en Valencia reconoce que compró el dispositivo en AliExpress hace dos meses pero desconocía sus funciones.
cámara espía
,
privacidad
,
acoso sexual
#5
Daniel2000
#4
A mi no me molesta ...
Lo que me molesta, es que en MNM cuando dicen que es de nacionalidad XXXXXX, el núcleo duro empieza a votar esa noticia como SPAM.
Pero si se dice que es de nacionalidad española, no pasa nada.
0
K
14
#7
Daniel2000
#6
Como a vosotros ...
0
K
14
#2
Daniel2000
"El arrestado, de 31 años y
nacionalidad española
"
Ya diciendo la nacionalidad ... si es que ...
0
K
14
#4
Andreham
#2
El asunto es que te molesta que digan la nacionalidad que no te gusta que digan.
0
K
7
#6
Khanbaliq
#2
Se te ve preocupado por las víctimas, eh.
0
K
8
#1
Ferran
Lo que no explica cómo acabaron las imágenes en su móvil o el Google Drive de la empresa…
0
K
11
#3
calde
#1
Ya, se le configuró sólo... tecnología plug & play, ya sabéis... cada vez es todo más sencillo... seguro que hasta le ponían los nombres de las empleadas y una valoración de forma automática... cómo son estos chinos..
0
K
17
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
