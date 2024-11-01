edición general
11 meneos
98 clics

Agente de ICE se arrodilla sobre una mujer embarazada mientras los presentes le lanzan bolas de nieve [ENG]  

Agentes de ICE sujetaron violentamente a una mujer en Minneapolis el lunes, arrastrándola por la nieve y presionándola contra el suelo con la cara hacia abajo, mientras los presentes gritaban que la mujer estaba embarazada. Durante lo que supuestamente era una “detención vehicular selectiva”, según los agentes de ICE, los manifestantes rodearon a los agentes. Esme Murphy, reportera de WCCO, estaba en el lugar y vio a ICE sujetando a la mujer en el suelo. “¡Por favor, suéltala! ¡Está embarazada!”, gritó uno de los presentes.

| etiquetas: ice , embarazada , minneapolis
9 2 0 K 151 CamisaParda
3 comentarios
9 2 0 K 151 CamisaParda
#1 Grahml
Viendo el vídeo, queda evidenciado que los agentes ICE tenían la situación totalmente bajo control.

Así se neutraliza embarazadas.

:clap:
1 K 35
Lyovin81 #2 Lyovin81
Joder, es increíble cómo estos cabestros del ICE obedecen órdenes inhumanas sin cuestionarlas.
Llevo toda mi vida oyendo y leyendo la vieja pregunta de cómo se llegó en la Alemania nazi a las barbaridades que les hacían a comunistas, gitanos... Y esta pasando delante de nuestras narices de nuevo.
2 K 28
Leconnoisseur #3 Leconnoisseur
Esta quedando Guilead guapo guapo
0 K 10

menéame