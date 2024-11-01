Agente de ICE se arrodilla sobre una mujer embarazada mientras los presentes le lanzan bolas de nieve [ENG]  

Agentes de ICE sujetaron violentamente a una mujer en Minneapolis el lunes, arrastrándola por la nieve y presionándola contra el suelo con la cara hacia abajo, mientras los presentes gritaban que la mujer estaba embarazada. Durante lo que supuestamente era una “detención vehicular selectiva”, según los agentes de ICE, los manifestantes rodearon a los agentes. Esme Murphy, reportera de WCCO, estaba en el lugar y vio a ICE sujetando a la mujer en el suelo. “¡Por favor, suéltala! ¡Está embarazada!”, gritó uno de los presentes.