La Agencia de Protección de Datos archiva la investigación contra los obispos por filtrar datos de 45 víctimas de pederastia

El documento incluye los nombres y apellidos de las víctimas, y, entre otros detalles, un breve relato de los hechos, la fecha y lugar en que sucedieron, la edad que tenían las cuando fueron agredidas y el tipo de abusos que sufrieron...
Pues la conferencia episcopal española, que lo pague, por qué lo que menos necesitan esas personas afectadas, es que eso sea de dominio publico.
Por error ? No me lo creo.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se compone de una Presdencia, un Consejo Consultivo, una Secretaría General y otros órganos como la Inspección de Datos y la Subdirección de Promoción y Autorizaciones. A nivel interno, sus responsables son el Director o Directora y la Adjuntía, mientras que el Consejo Consultivo está formado por miembros del Congreso, Senado, del Poder Judicial, de la… » ver todo el comentario