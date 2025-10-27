edición general
La Agencia de Protección de Datos archiva la investigación contra los obispos por filtrar datos de 45 víctimas de pederastia

El documento incluye los nombres y apellidos de las víctimas, y, entre otros detalles, un breve relato de los hechos, la fecha y lugar en que sucedieron, la edad que tenían las cuando fueron agredidas y el tipo de abusos que sufrieron...

| etiquetas: iglesia , religión , pederastia , protección de datos
8 comentarios
javierchiclana #1 javierchiclana
No hay nada mejor que tener opusinos "Afinando" en las altas esferas. :ffu:
#8 La_Conquista_Del_Mundo
La Conferencia Episcopal Española divulgó por error a finales de 2023 los nombres y apellidos de los afectados, un breve relato de los hechos, la fecha y el lugar, entre otros detalles..

Pues la conferencia episcopal española, que lo pague, por qué lo que menos necesitan esas personas afectadas, es que eso sea de dominio publico.

Por error ? No me lo creo. ?(
aupaatu #7 aupaatu *
Parece que los titulares estaban de viaje y han realizado el tramite los reservas.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se compone de una Presdencia, un Consejo Consultivo, una Secretaría General y otros órganos como la Inspección de Datos y la Subdirección de Promoción y Autorizaciones. A nivel interno, sus responsables son el Director o Directora y la Adjuntía, mientras que el Consejo Consultivo está formado por miembros del Congreso, Senado, del Poder Judicial, de la…   » ver todo el comentario
#5 Tronchador.
Nada hombre dos padres nuestros y a seguir violando con perdón eterno.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Puta redacción de mierda del titular que no se entiende nada. ¿Han filtrado los datos los obispos o la APD? ¿Realmente se puede detener una investigación porque se hace público el aparato probatorio?
javierchiclana #3 javierchiclana
#2 El titular es bastante claro, quizás lo que falla es tu comprensión lectora :shit:
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin *
#3 Un poco más de respeto, yayo. Este jovenzuelo tiene reconocimientos académicos que te convertirían en un patán ágrafo en comparación. A lo mejor el que no entiende una mierda es usted.
Yonny #4 Yonny
#2 el aparato probatorio no necesita nombres y apellidos
