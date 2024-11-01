edición general
La Agencia Espacial Europea confirma el día en el que el 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra

Su trayectoria orbital de máxima velocidad ha alcanzado el punto más cercano de Marte y el Sol, pero ahora el viaje se aproxima a nuestro planeta. ¿Qué puede suceder?. Desde que el 1 de julio de 2025 el sistema de alertas de impacto terrestre ha detectado un extraño cometa, muchas personas creen estar viviendo una película de ciencia ficción. Pero el cometa 3I/ATLAS es una realidad y en algunos días alcanzará su punto más cercano al planeta Tierra.

#1 vGeeSiz
sucederá el 19 de diciembre de 2025 #teahorrounclick
verocla #2 verocla
#1 Hay tiempo de comer
lonnegan #5 lonnegan *
#1 Y seguirá estando muy lejos, 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, que chapa con el 3i Atlas
ACEC #9 ACEC
#1 Oy, oy, oy... cerca de navidad. Fundamentalistas cristianos anunciando la nueva estrella de Belén que anuncia la segunda venida de Yisus en 3, 2, 1...
#7 vituwaf
#1 Nada que ver sin un telescopio.
maspipinobreve #11 maspipinobreve
#1 Y si no?
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
A ver si os da de frente y os vais todos a tomal pol cilo
maspipinobreve #10 maspipinobreve
#3 Todos mis dieses pa ti.
#4 sorlak
Uyyy... llega para navidad..
rob #8 rob
#4 Como ya hay desde hace años un gallego en la luna y Venezuela le ha jodido la primicia, Abel Caballero quiere llenarlo de luces led.
herlocksholmes #6 herlocksholmes *
#4 ¿No tendrá un periodo de 2025 años el pedrusco, verdad?
