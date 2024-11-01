La Agencia Espacial Europea confirma el día en el que el 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra

Su trayectoria orbital de máxima velocidad ha alcanzado el punto más cercano de Marte y el Sol, pero ahora el viaje se aproxima a nuestro planeta. ¿Qué puede suceder?. Desde que el 1 de julio de 2025 el sistema de alertas de impacto terrestre ha detectado un extraño cometa, muchas personas creen estar viviendo una película de ciencia ficción. Pero el cometa 3I/ATLAS es una realidad y en algunos días alcanzará su punto más cercano al planeta Tierra.