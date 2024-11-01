edición general
Las afirmaciones de RFK Jr. sobre la “sobrecarga del sistema inmunitario” son un sinsentido e ignoran cómo funciona realmente el sistema inmunitario [ENG]

Las vacunas ayudan al sistema inmunitario a reconocer y responder a los virus peligrosos que circulan en el entorno. En Estados Unidos, los niños suelen vacunarse contra 18 o 19 enfermedades graves que pueden causar la muerte o discapacidad, y que resultan especialmente debilitantes para los menores de dos años. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., cree que deberíamos limitar y, en algunos casos, eliminar por completo las protecciones frente a las enfermedades prevenibles con vacunas para nuestros hijos.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Kennedy dijo que nadie debería hacerle caso en sus consejos medicos
rogerius #4 rogerius
#3 Mira, en eso acierta. Lástima que tenga un micrófono y siga diciendo estupideces. Podría empezar por callarse.
Cantro #5 Cantro
#4 El micrófono no es lo peor. Lo peor es que tiene mando en plaza
rogerius #6 rogerius
#5 Hombre… se entiende, va con el cargo. Sin cargo no habría púlpito del que pontificar. :-)
Cantro #1 Cantro
Las vacunas que administraron al señor Kennedy fueron claramente un desperdicio
rogerius #2 rogerius *
#1 Que haya que desmentir las mierdas que se le ocurren a este tarado… :palm:
