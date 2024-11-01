Las afirmaciones de RFK Jr. sobre la “sobrecarga del sistema inmunitario” son un sinsentido e ignoran cómo funciona realmente el sistema inmunitario [ENG]

Las vacunas ayudan al sistema inmunitario a reconocer y responder a los virus peligrosos que circulan en el entorno. En Estados Unidos, los niños suelen vacunarse contra 18 o 19 enfermedades graves que pueden causar la muerte o discapacidad, y que resultan especialmente debilitantes para los menores de dos años. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., cree que deberíamos limitar y, en algunos casos, eliminar por completo las protecciones frente a las enfermedades prevenibles con vacunas para nuestros hijos.