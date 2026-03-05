Aficionados del Eskişehirspor turco agradecen a España su posición con las bases de Estados Unidos al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de un grupo de ultras del conjunto turco. En él, estos fans cantan, bailan y tocan instrumentos al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’, una de las canciones más icónicas y legendarias del folclore español. Durante más de tres minutos, estos aficionados se muestran entusiasmados con el ritmo de la canción y, al parecer, el motivo de esta actitud es ni más ni menos que una forma de agradecer a España su posición respecto a las bases militares de Estados Unidos en suelo europeo con fines bélicos.
| etiquetas: eskişehirspor , españa , bases , estados unidos
Es increíble la facilidad con la que gente se traga inventos y que los "periodistas" ni se molesten en comprobar algo que no cuesta mucho
Al parecer el periodismo está muerto Alguien se ha encontrado el vídeo por ahí y el elmarca lo cuelga tal cual, no valen ni para darse cuenta de que no es "Paquito el chocaletero"
Pero roto del tó