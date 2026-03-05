Aficionados del Eskişehirspor turco agradecen a España su posición con las bases de Estados Unidos al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de un grupo de ultras del conjunto turco. En él, estos fans cantan, bailan y tocan instrumentos al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’, una de las canciones más icónicas y legendarias del folclore español. Durante más de tres minutos, estos aficionados se muestran entusiasmados con el ritmo de la canción y, al parecer, el motivo de esta actitud es ni más ni menos que una forma de agradecer a España su posición respecto a las bases militares de Estados Unidos en suelo europeo con fines bélicos.