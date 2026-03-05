edición general
9 meneos
85 clics
Aficionados del Eskişehirspor turco agradecen a España su posición con las bases de Estados Unidos al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’

Aficionados del Eskişehirspor turco agradecen a España su posición con las bases de Estados Unidos al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de un grupo de ultras del conjunto turco. En él, estos fans cantan, bailan y tocan instrumentos al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’, una de las canciones más icónicas y legendarias del folclore español. Durante más de tres minutos, estos aficionados se muestran entusiasmados con el ritmo de la canción y, al parecer, el motivo de esta actitud es ni más ni menos que una forma de agradecer a España su posición respecto a las bases militares de Estados Unidos en suelo europeo con fines bélicos.

| etiquetas: eskişehirspor , españa , bases , estados unidos
7 2 4 K 90 actualidad
5 comentarios
7 2 4 K 90 actualidad
#2 tpm1 *
¿Hace 13 años ya sabían lo que iba a pasar en 2026?

www.youtube.com/watch?v=lzkS58JW5iI

Es increíble la facilidad con la que gente se traga inventos y que los "periodistas" ni se molesten en comprobar algo que no cuesta mucho
4 K 53
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 #2 No ha dado ni una el amigo que ha escrito este engendro.
1 K 26
themarquesito #3 themarquesito
Por si alguien tiene curiosidad, el Eskişehirspor está en la 3. Lig, que es la 4ª categoría del fútbol turco, equivalente a 2ª RFEF en España. Su equivalente en España sería el Fabril, el Marino de Luanco, o el Valladolid Promesas, si bien es verdad que la ciudad de Eskişehir tiene una población similar a Valencia.
en.wikipedia.org/wiki/Eskişehir
1 K 36
Ka1900 #1 Ka1900 *
Eso es España Cañí cohone ya!!!!! Paquitochocolatero dicen :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:
www.youtube.com/watch?v=nKXQKNGkeVo
2 K 36
DDJ #5 DDJ *
Copio y pego resumido: "En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de un grupo de ultras del conjunto turco. En él, estos fans cantan, bailan y tocan instrumentos al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’, [...] , al parecer, el motivo de esta actitud es ni más ni menos que una forma de agradecer a España su posición respecto a las bases militares de Estados Unidos en suelo europeo con fines bélicos."

Al parecer el periodismo está muerto xD Alguien se ha encontrado el vídeo por ahí y el elmarca lo cuelga tal cual, no valen ni para darse cuenta de que no es "Paquito el chocaletero" xD

Pero roto del tó xD
0 K 10

menéame