Las aerolíneas evacúan sus aviones ante la inminencia de hostilidades en Oriente Medio [eng]

Los entusiastas de la aviación y los rastreadores de vuelos sugieren que algunas aeronaves no esenciales comenzaron "vuelos de transbordo" (vuelos sin pasajeros) a Chipre y Grecia el viernes por la noche para asegurarse de que estaban fuera del país antes de una posible "salva de apertura" este fin de semana en las hostilidades en Oriente Medio.

Y poned gasolina! El precio va a pegar un petardazo, sobre todo las primeras semanas. Luego ya con la operación en Venezuela y el incremento de producción en Estados Unidos, esperan poder suplir el petroleo que no pueda salir por el estrecho de Ormuz.

Todo está siendo una partida de ajedrez. Todo son pasos que se van dando para ir estrechando el cerco a Irán. Primero desestabilzando a Hezbollah y Hamas en Líbano y Gaza. Después derribando el régimen de Siria por otro más afín a occidente.…   » ver todo el comentario
#3 Kuruñes3.0
#2 ese petróleo ni se vende siquiera aquí.
SolidGeorg #4 SolidGeorg
El título original: "Israeli Airlines Gear Up for Evacuation Amid Iran Tension". No es lo mismo, #0
