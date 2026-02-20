Las aerolíneas evacúan sus aviones ante la inminencia de hostilidades en Oriente Medio [eng]

Los entusiastas de la aviación y los rastreadores de vuelos sugieren que algunas aeronaves no esenciales comenzaron "vuelos de transbordo" (vuelos sin pasajeros) a Chipre y Grecia el viernes por la noche para asegurarse de que estaban fuera del país antes de una posible "salva de apertura" este fin de semana en las hostilidades en Oriente Medio.
| etiquetas: geoestrategia , información , internacional , señales
Todo está siendo una partida de ajedrez. Todo son pasos que se van dando para ir estrechando el cerco a Irán. Primero desestabilzando a Hezbollah y Hamas en Líbano y Gaza. Después derribando el régimen de Siria por otro más afín a occidente.… » ver todo el comentario
news.az/news/serbia-sweden-urge-citizens-to-leave-iran-as-trump-weighs
www.youtube.com/watch?v=WBzGfxbEdko
euroweeklynews.com/2026/02/20/imminent-threat-fears-in-iran-trigger-ma