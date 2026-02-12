edición general
6 meneos
24 clics
Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de hasta 120 km/h en la Comunitat Valenciana

Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de hasta 120 km/h en la Comunitat Valenciana

El viento no abandona, por el momento, la Comunitat Valenciana, y es que volverá a ser el protagonista durante las siguientes jornadas con rachas muy fuertes, especialmente en el interior y norte del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos naranja y amarillo por rachas muy fuertes de viento del oeste, noroeste y norte, que alcanzarán e incluso superarán los 120 km/h, con especial incidencia en la provincia de Castellón.

| etiquetas: valencia , comunidad valenciana , temporal , cambio climático
5 1 0 K 59 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Nos vamos a comer todas las borrascas que se comía Reino Unido por la ondulación de la corriente del chorro y la rotura del vortice polar

FIN DE LA BURBUJA INMOBILARIA EN ESPAÑA OLEOLEOLE
0 K 17
Paltus #5 Paltus
#1 ¿Entiendes que esto es algo que suele ocurrir?
0 K 10
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Eso es un ventorro...¿No?
0 K 13
devilinside #4 devilinside
#2 No da para Ventorro. Con un club vale
0 K 12
vviccio #3 vviccio
La nueva normalidad. Antes este tipo de ciclones eran algo excepcional a lo mejor uno o dos y en intervalos de varios años pero lo de ahora...
0 K 11

menéame