Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de hasta 120 km/h en la Comunitat Valenciana

El viento no abandona, por el momento, la Comunitat Valenciana, y es que volverá a ser el protagonista durante las siguientes jornadas con rachas muy fuertes, especialmente en el interior y norte del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos naranja y amarillo por rachas muy fuertes de viento del oeste, noroeste y norte, que alcanzarán e incluso superarán los 120 km/h, con especial incidencia en la provincia de Castellón.