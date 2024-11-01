edición general
Un adoquín 100% reciclado a base de conchas de molusco y residuos mineros

Un equipo de la Escuela Politécnica Superior de Belmez (Córdoba) desarrolla materiales más sostenibles al sustituir los áridos naturales y el cemento convencional por materiales excedentes de industrias como la conservera o la minera, que, a su vez, tienen problemas para dar salida a sus residuos

powernergia #1 powernergia
Casi cualquier cosa se puede añadir con los aglomerante a los morteros y hormigones, es una de las mejores maneras de reciclar y reutilizar residuos. Hacer ladrillos es una solución estupenda.
woody_alien #3 woody_alien *
#1 Desde el paleolítico se han empleado conchas de molusco para obtener cal para mortero, no veo la innovación. Si no se emplean es porque debe ser poco rentable consumiendo mas el procesado y transporte que la cantidad de material obtenido.
Pacofrutos #2 Pacofrutos *
Históricamente, en zonas como Cádiz (España), se ha utilizado la "piedra ostionera", una roca conglomerada formada por areniscas y restos de conchas de moluscos (incluidos ostiones) fosilizados, extraída de canteras a cielo abierto para la construcción de edificios.
es.wikipedia.org/wiki/Piedra_ostionera
#4 pirat *
#2 En la Marina, comarca del norte d'Alacant, llamamos piedra "tosca" a esa arenisca aunque con menos conchas.
De hecho, en un yacimiento romano de una factoría de Garum en Xàbia, el ministro franquista Mariano Rubio para hacerse un exclusivo chalet lo destruyó, desvirtuó y expolió llevándose fuera los hallazgos, hasta columnas y capiteles, dicen que a Cádiz.
Recientemente en un chiringuito pijo, unos nostálgicos presentaron un libro reivindicando su figura y lo agradecidos que le deberían estar en esa población...
