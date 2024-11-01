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La administración Trump pagará a otras dos empresas para que abandonen concesiones de energía eólica marina en Estados Unidos [ENG]

La administración Trump anunció el lunes dos pagos más para que empresas energéticas abandonen proyectos de energía eólica marina en desarrollo en Estados Unidos. Bluepoint Wind y Golden State Wind han acordado poner fin a sus concesiones de eólica marina a cambio de reembolsos que suman casi 900 millones de dólares. Ambas compañías han decidido no seguir adelante con ningún nuevo proyecto de energía eólica marina en Estados Unidos, según anunció el Departamento del Interior el lunes.

| etiquetas: energía , eólica , trump , estados , unidos
7 1 0 K 115 actualidad
8 comentarios
7 1 0 K 115 actualidad
#1 Grahml
Son una puta mafia.
4 K 58
karakol #7 karakol
Tener sentado en el Despacho Oval a un comisionista corrupto era el sueño húmedo de las petroleras y, mira por donde, a veces los sueños se hacen realidad.
2 K 53
#6 Alcalino
La industria americana del petróleo quiere mantener secuestrados a sus clientes, no solo mantenerlos dependientes del petróleo, sino también ideológicamente, que no vean que otro mundo es posible.

La consecuencia es que mientras el resto del mundo avanza hacia la eliminación del petróleo, EEUU seguirá anclado a el.
4 K 52
#4 fzman
Va a costar salir de ahí. Ahora que el daño que hizo el PP con su impuesto al sol, también tela marinera.
3 K 43
HeilHynkel #2 HeilHynkel
EEUU avanzando ... hacia el siglo XIX.
3 K 42
Cehona #3 Cehona
Corren vientos oscuros
1 K 20
Herrerii #5 Herrerii
El estado no debe intervenir en la economía jajajaja
1 K 20
Asimismov #8 Asimismov
ni ls dinastía Bush se atrevió a tanto.
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menéame