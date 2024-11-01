La administración Trump pagará a otras dos empresas para que abandonen concesiones de energía eólica marina en Estados Unidos [ENG]

La administración Trump anunció el lunes dos pagos más para que empresas energéticas abandonen proyectos de energía eólica marina en desarrollo en Estados Unidos. Bluepoint Wind y Golden State Wind han acordado poner fin a sus concesiones de eólica marina a cambio de reembolsos que suman casi 900 millones de dólares. Ambas compañías han decidido no seguir adelante con ningún nuevo proyecto de energía eólica marina en Estados Unidos, según anunció el Departamento del Interior el lunes.