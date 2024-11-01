edición general
La Administración Trump ordena restringir los visados de entrada a EEUU por motivos económicos y de salud como obesidad o diabetes

La Administración Trump ordena restringir los visados de entrada a EEUU por motivos económicos y de salud como obesidad o diabetes

Restricción de visados por motivos de salud y económicos. Una nueva orientación de la Administración Trump pretende dificultar la entrada a EEUU a extranjeros con ciertas afecciones médicas, como diabetes u obesidad, o que carezcan de los recursos económicos y el patrimonio necesarios para mantenerse.

#2 mr._cortimer
se ha equivocado... la gente entra normal a USA, y se vuelve diabetica y obesa allí
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Proximamente prohibida entrada según pantone  media
capitan__nemo #8 capitan__nemo
Reciprocidad. Es lo justo.
crycom #9 crycom
#8 Sí y normal que se restrinja.
autonomator #11 autonomator
Ahí se pudran en su tierra de la libertad ahogados en sus propios delirios.
skaworld #1 skaworld *
... Ali G al menos tenia swag...

www.youtube.com/watch?v=YbaGry1F_VU
placeres #5 placeres
Pedir confirmación de recursos económicos ¿no es algo que ya miraban a pedir el Visado?, creo que es algo habitual en muchos paises, incluso españa

Y lo de costes sanitarios, al menos Canada o UK lo tiene en sus bases como un motivo para negarte el visado desde hace décadas. igualmente en otros tener una enfermedad "rara o dificil" es motivo que se conceda por motivos humanitarios (España por ejemplo)

Trump exige que sean más estrictos y pero parece que se esta inventado algo terrorifico.

Algo me dice que los que van a al Mayo o al Hopkins, no van a tener ningún problema para conseguir el visado.. por muy cara que sea la enfermedad, es más cuanto más cara mejor.
ACEC #10 ACEC
Pero si no hay nada más "americano" que ser obeso y tener diabetes. Deberían ser requisitos para obtener la nacionalidad... no se entera...
#6 ombresaco
Lógico, así no sobrecargan su sistema público de salud.

Pues con reciprocidad les iba a salir el tiro por la culata
madeagle #3 madeagle
Demasiados gordos, no quieren mas
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
a un paso de hacer como Ali G y prohibir la entrada a orcos y solo dejar pasar a macizas
