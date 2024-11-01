La Administración Trump ordena restringir los visados de entrada a EEUU por motivos económicos y de salud como obesidad o diabetes

Restricción de visados por motivos de salud y económicos. Una nueva orientación de la Administración Trump pretende dificultar la entrada a EEUU a extranjeros con ciertas afecciones médicas, como diabetes u obesidad, o que carezcan de los recursos económicos y el patrimonio necesarios para mantenerse.
Y lo de costes sanitarios, al menos Canada o UK lo tiene en sus bases como un motivo para negarte el visado desde hace décadas. igualmente en otros tener una enfermedad "rara o dificil" es motivo que se conceda por motivos humanitarios (España por ejemplo)
Trump exige que sean más estrictos y pero parece que se esta inventado algo terrorifico.
Algo me dice que los que van a al Mayo o al Hopkins, no van a tener ningún problema para conseguir el visado.. por muy cara que sea la enfermedad, es más cuanto más cara mejor.
Lógico, así no sobrecargan su sistema público de salud.
Pues con reciprocidad les iba a salir el tiro por la culata