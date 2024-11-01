edición general
12 meneos
15 clics
La administración Trump dice que la construcción del salón de baile de la Casa Blanca es un asunto de seguridad nacional [ENG]

La administración Trump dice que la construcción del salón de baile de la Casa Blanca es un asunto de seguridad nacional [ENG]

El gobierno de Trump dijo en una presentación judicial el lunes que el proyecto de construcción del salón de baile de la Casa Blanca del presidente debe continuar por razones de seguridad nacional inexplicables y que la organización de conservacionistas que quiere detenerlo no tiene legitimidad para demandar. La presentación fue en respuesta a una demanda presentada el viernes pasado por el National Trust for Historic Preservation pidiendo a un juez federal que detenga el proyecto del presidente Donald Trump.

| etiquetas: trump , salón , baile , casa blanca , seguridad , nacional
11 1 0 K 157 EEUU
6 comentarios
11 1 0 K 157 EEUU
themarquesito #3 themarquesito
El viejo truco de calificar algo como "asunto de seguridad nacional" para no publicar detalles.
5 K 92
skaworld #5 skaworld
#3 Hombre... es que creo que a dia de hoy no existe mayor amenaza para estados unidos y con ello a toda la civilizacion occidental que la imposibilidad de ver a este extraordinario bailarín en un marco adecuado para sus majestuosas coreografías

www.youtube.com/watch?v=Rmd-HjgGOlM
0 K 12
io1976 #1 io1976
Si lo de la "seguridad nacional" lo usan para asesinar civiles en la otra punta del mundo, por qué no usarlo para unas reformas en la Casa Blanca, siempre habrá fachos vendepatrias aquí que les aplaudan sus crímenes.
1 K 22
#4 Grahml *
Viendo cómo se comporta este animal de bellota y lo descontrolado de sus acciones, me dicen que Trump se sube al tejado de la Casa Blanca a disparar con un rifle al personal aleatoriamente, y me lo creo totalmente.

Seguro que lo pensó cuando se subió la otra vez.

Soltar la gilipollez de que el estúpido salón de baile que no quiere nadie es por asuntos de seguridad nacional, suena hasta inocente.
0 K 20
angelitoMagno #6 angelitoMagno
"Seguridad Nacional" es una de esas frases mágicas que evita que la gente se preocupe sobre que estás haciendo, con quien estás, o a quién asesinas
- La cosa del Pantano (Alan Moore)

 media
0 K 13
manbobi #2 manbobi
Idiocracia en acción. Salid de la suspensión de incredulidad. Esto es anormal.
0 K 12

menéame