La administración Trump dice que la construcción del salón de baile de la Casa Blanca es un asunto de seguridad nacional [ENG]

El gobierno de Trump dijo en una presentación judicial el lunes que el proyecto de construcción del salón de baile de la Casa Blanca del presidente debe continuar por razones de seguridad nacional inexplicables y que la organización de conservacionistas que quiere detenerlo no tiene legitimidad para demandar. La presentación fue en respuesta a una demanda presentada el viernes pasado por el National Trust for Historic Preservation pidiendo a un juez federal que detenga el proyecto del presidente Donald Trump.