Adiós a la moratoria de multas por la baliza V16: la DGT confirma si ya hay sanciones

Adiós a la moratoria de las multas por no llevar la baliza V16 en el vehículo. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cambiado de postura ante la implementación de esta herramienta de preseñalización en accidentes, que sustituye a los triángulos para garantizar la seguridad y facilitar la gestión de incidencias. Pero esta moratoria a la que apeló Grande-Marlaska, que daba a entender que por ahora no habría multas, queda desmontada por las últimas declaraciones el director de Tráfico, Pere Navarro.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que, en estos momentos, "si tú paras por una avería, un incidente cualquiera, y no la colocas -la baliza V16-, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley".
tiempo habeis tenido!
¿Es el sonido de una caja registradora lo que se escucha al fondo? Debe ser Pere and Cia contando los billetitos de sablar al ciudadano. Impunidad se llama.
