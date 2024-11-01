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Adiós a las inyecciones para adelgazar, llega Foundayo, el medicamento GLP-1 en pastillas

Adiós a las inyecciones para adelgazar, llega Foundayo, el medicamento GLP-1 en pastillas

Ya no serán necesarias las inyecciones para adelgazar, Foundayo, una pastilla diaria recién aprobada en EE.UU. puede llevar el “efecto Ozempic” a más gente. ¿Te dan miedo las agujas? Este es un motivo que frena a muchas personas a la hora de que les administren Ozempic, Mounjaro o alguno de los medicamentos agonistas de GLP-1 para bajar de peso. Estos fármacos imitan una hormona intestinal que le dice al cerebro que ya hemos comido bastante y, de paso, ralentiza el vaciado del estómago.

| etiquetas: nuevo , fundayo , medicamento , glp-1 , adelgazar , pastillas
5 0 0 K 142 bienestar
6 comentarios
5 0 0 K 142 bienestar
  1. mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
    Gas licuado de petróleo. :tinfoil:
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  2. Poplíteo #2 Poplíteo
    En veinte años sabremos cómo le sienta al cuerpo.
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  3. #3 DotorMaster
    Lo mejor para adelgazar es follar.
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  4. #4 Leclercia_adecarboxylata
    La dieta del cucurucho: comer poco y foundayo :-|
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  5. #5 Leclercia_adecarboxylata
    Por cierto, Foundayo no es el primer medicamento oral análogo de GLP-1. El primero fue el Rybelsus, que se sigue usando y que en momentos de desabastecimiento de ozempic y wegovy algunos lo usaron como alternativa. Rybelsus es también semaglutide, el problema de por qué no se ha empleada de forma análoga a ozempic y wegovy es porque la absorción oral de rybelsus es más errática (no puedes asegurarte los mismos niveles plasmáticos en todos los pacientes), bueno, como suele pasar con todos los medicamentos orales. Imagino que ese problema se habrá resuelto en parte con Foundayo pero creo que cabe la pena aclarar eso, que no es el primero oral.
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  6. lolerman #6 lolerman
    Esto ya existia antes. La pega de las pastillas frente a las inyecciones es que las pastillas hay que tomarlas un hora antes de cada ingesta, mientras que el inyectable es una vez a la semana.
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