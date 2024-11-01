Adiós a las inyecciones para adelgazar, llega Foundayo, el medicamento GLP-1 en pastillas

Ya no serán necesarias las inyecciones para adelgazar, Foundayo, una pastilla diaria recién aprobada en EE.UU. puede llevar el “efecto Ozempic” a más gente. ¿Te dan miedo las agujas? Este es un motivo que frena a muchas personas a la hora de que les administren Ozempic, Mounjaro o alguno de los medicamentos agonistas de GLP-1 para bajar de peso. Estos fármacos imitan una hormona intestinal que le dice al cerebro que ya hemos comido bastante y, de paso, ralentiza el vaciado del estómago.