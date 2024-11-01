edición general
9 meneos
14 clics
Adiós a los 'hombres de negro': España cierra el capítulo del rescate bancario una década después

Adiós a los 'hombres de negro': España cierra el capítulo del rescate bancario una década después

"La Comisión Europea subraya que, tras este desembolso, España se convierte en el primer país de la eurozona en concluir íntegramente el proceso de supervisión posterior a un programa de asistencia financiera, iniciado tras el rescate bancario de 2012- 2013. El informe destaca que el cumplimiento de este hito refleja la mejora sostenida de la economía española, la reducción gradual de los desequilibrios fiscales y la normalización del acceso a los mercados financieros."

| etiquetas: crisis financiera , rescate , economia
8 1 0 K 103 politica
12 comentarios
8 1 0 K 103 politica
Comentarios destacados:    
#4 Nasser
Estará cerrado el día que los bancos devuelvan la pasta, ya que Rajoy dijo que saldría gratis, pero no les veo soltar un euro. Creo que el Estado debería confiscar activos de los bancos para cobrar el dinero público, al igual que si yo no pago impuestos me embarga hacienda pero faltan huevos o sobran sobres.
11 K 100
tdgwho #6 tdgwho
#4 Pocos bancos, por no decir ninguno, fueron rescatados.
Pero es que encima una tercera parte del rescate a las cajas, lo pagaron precisamente algunos de los grandes bancos.
1 K 23
g3_g3 #7 g3_g3
#6 Son duros de mollera. Todas las semanas con la misma chorrada de los bancos. :palm:
0 K 13
Ovlak #8 Ovlak *
#4 Que haya todavía quien desvincule a los bancos del rescate de 2013 y limite a las cajas como nuestro querido amigo de #_6 es un mal chiste que sólo responde a una deliberada ignorancia o a una burda manipulación:
1. Los bancos cometieron el mismo pecado que las cajas con el sector hipotecario. La urgencia de las segundas se debe a que, debido a que eran más pequeñas y de ámbito local, estaban más expuestas al estallido de la burbuja ya que su negocio prácticamente se limitaba a guardar los…   » ver todo el comentario
1 K 26
TiagoIn #9 TiagoIn
#4 Creo que lo devolverán cuando la derecha y la extrema derecha (cada vez menos diferenciada) gobierne.
Seguro.
1 K 12
#10 Piscardo_Morao *
#9 Ya lo están haciendo. ¿Quién crees que los financia si no los bancos y las grandes fortunas?
0 K 6
#11 Piscardo_Morao
#4 Rajoy ne le dice la verdad ni a su médico, fíjate que en la campaña de las primeras elecciones que ganó decía que iba a bajarnos lo impuestos y lo primero que hizo fue subirnoslos.

¿O quizá se refería a bajarle los impuestos a los que sobornaran (presuntamente) a la rata calva de Montoro, que eso sí que lo hizo?
0 K 6
#12 sliana
#4 también dijo que el que había presionado era él y que nadie rescató a España.
No miente más porque nadie le da coba.
0 K 7
#3 Piscardo_Morao
"La Comisión Europea subraya que, tras este desembolso, España se convierte en el primer país de la eurozona en concluir íntegramente el proceso de supervisión posterior a un programa de asistencia financiera, iniciado tras el rescate bancario de 2012- 2013. El informe destaca que el cumplimiento de este hito refleja la mejora sostenida de la economía española, la reducción gradual de los desequilibrios fiscales y la normalización del acceso a los mercados financieros."

Y el Perro Sanxe arreglando la "herencia recibida" de M. Rajoy.

En breve PPVOX pedirán que convoque elecciones porque todavía no se ha devuelto el 25% que falta :troll:
3 K 21
#1 Murciegalo *
Mardito roedoreh socialcomunihtah...
0 K 16
Ovlak #5 Ovlak *
Nada que celebrar. Este rescate crédito en condiciones ventajosas lo iban a pagar los bancos y acabó pagándolo el contribuyente como muchísimos ya sabíamos que iba a suceder. Una de las mayores ignominias a los ciudadanos del gobierno de Rajoy, quizás sólo superado por la reforma laboral y su corrupción sistémica.
0 K 11
#2 drstrangelove
La q está liando perroxanxe
0 K 10

menéame