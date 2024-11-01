Adiós a los 'hombres de negro': España cierra el capítulo del rescate bancario una década después

"La Comisión Europea subraya que, tras este desembolso, España se convierte en el primer país de la eurozona en concluir íntegramente el proceso de supervisión posterior a un programa de asistencia financiera, iniciado tras el rescate bancario de 2012- 2013. El informe destaca que el cumplimiento de este hito refleja la mejora sostenida de la economía española, la reducción gradual de los desequilibrios fiscales y la normalización del acceso a los mercados financieros."
Pero es que encima una tercera parte del rescate a las cajas, lo pagaron precisamente algunos de los grandes bancos.
1. Los bancos cometieron el mismo pecado que las cajas con el sector hipotecario. La urgencia de las segundas se debe a que, debido a que eran más pequeñas y de ámbito local, estaban más expuestas al estallido de la burbuja ya que su negocio prácticamente se limitaba a guardar los… » ver todo el comentario
Seguro.
¿O quizá se refería a bajarle los impuestos a los que sobornaran (presuntamente) a la rata calva de Montoro, que eso sí que lo hizo?
No miente más porque nadie le da coba.
Y el Perro Sanxe arreglando la "herencia recibida" de M. Rajoy.
En breve PPVOX pedirán que convoque elecciones porque todavía no se ha devuelto el 25% que falta
rescatecrédito en condiciones ventajosas lo iban a pagar los bancos y acabó pagándolo el contribuyente como muchísimos ya sabíamos que iba a suceder. Una de las mayores ignominias a los ciudadanos del gobierno de Rajoy, quizás sólo superado por la reforma laboral y su corrupción sistémica.