Adiós a Glovo: este es el motivo por que podría desaparecer

Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, ha puesto en duda la continuidad de Glovo en España por los costes que implicarían las multas impuestas a su modelo laboral y la reclasificación de sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena en lugar de su consideración como trabajadores autónomos. "Con respecto a los riesgos de reclasificación existentes de los repartidores en la filial consolidada del grupo Glovoapp23 España, que pueden exponer a esta filial a cargas sociales adicionales y sanciones, destacamos que, si estos

#1 Mutiko30 *
Pues adiós. Ya había antes plataformas locales incluso en pueblos, que no usan falsos autónomos y que reparten comida sin general ultramillonarios a los que les da igual el trabajador
Entresijos #7 Entresijos
Que cierre al salir
reivaj01 #9 reivaj01 *
#7 Pero que antes pague los 450 Millones que le reclama la seguridad social.

Supercinexin #5 Supercinexin
Y no se morirá nadie, ni pasará nada.
ciriaquitas #4 ciriaquitas *
Como todas las empresas. Si tu modelo de negocio no da beneficio, cierras.
#3 Leon_Bocanegra
Podríame.
#6 giputxilandes
El motivo; cumplir la normativa laboral que cumplen el resto de empresas.

Anda y que les den.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
El modelo de negocio no era basarse en un producto bueno con un servicio eficaz
Sino mas bien, infrapagar a los trabajadores

Traducción: "Tenemos que abandonar la esclavitud en España, porque no es legal"
#8 PAULOALBOS
A su puta casa
