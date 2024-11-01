El dueño de Glovo tantea su salida de España por las multas millonarias a su modelo laboral

Pone en duda su continuidad después de que la Seguridad Social le reclame 450 millones por la reclasificación de sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena en lugar. Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, ha puesto en duda la continuidad de la firma en España por los costes que implicarían las multas impuestas a su modelo laboral y la reclasificación de sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena en lugar de su consideración como trabajadores autónomos.