El dueño de Glovo tantea su salida de España por las multas millonarias a su modelo laboral

Pone en duda su continuidad después de que la Seguridad Social le reclame 450 millones por la reclasificación de sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena en lugar. Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, ha puesto en duda la continuidad de la firma en España por los costes que implicarían las multas impuestas a su modelo laboral y la reclasificación de sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena en lugar de su consideración como trabajadores autónomos.

Thornton #1 Thornton
Los estados del sur de EEUU también decidieron tomar medidas drásticas cuando se le puso trabas a la esclavitud
9 K 128
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

A la secesión llegaron. xD
1 K 30
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#1 no diga "esclavitud", buen hombre....diga " modelo laboral"
3 K 60
victorjba #6 victorjba
#5 El nombre tiene que ser en inglés, que mola más, algo así como "hardworking"
2 K 44
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#6 era coworking: todos trabajaban en común en un mismo sitio y a unos se les cansaba el cuerpo de recoger algodón y a los "ángel bussines" también se les cansaban los brazos de dar latigazos.
1 K 25
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#7

evangelista, se dice evangelista de la empresa. xD
1 K 31
#2 Suleiman
Si quiere seguir haciendo negocios en España, es lo que hay, si no a tomar pol saco. Mientras yo uso Just Eat.
4 K 71
#19 esbrutafio
#2 La demanda del servicio continuará existiendo aunque Glovo se vaya. Será cubierta por otra empresa y los puestos de trabajo seguirán en esta otra empresa.
No debemos caer en el chantaje de la "pérdida de puestos de trabajo"
0 K 11
#20 Eukherio *
#2 Ya, la verdad es que Just Eat estaba aquí antes que Glovo (o por lo menos recuerdo ver antes sus motos) y sigue ahí. Algo más competitivos serán, digo yo, que siguen la misma legislación.
0 K 8
rojelio #4 rojelio
Pues ahí tienes la puerta.
4 K 63
#10 username
Pues si no es capaz de montar un negocio rentable sin respetar las leyes laborales, que dejen sitio a quien si las cumplen.


Que cierren al salir (y que paguen lo que deben).

ATPC las compañias esclavistas.
3 K 43
Postmeteo #11 Postmeteo
No creo q perdamos mucho. Lo peor que puede pasar es que la gente en vez de pedir vaya al local (deja de enriquecerse el intermediario), el local contrate su propionrepartidor (más empleo menos falsos autónomos) o cocine en casa (menos gasto en sanidad, porque siempre es más sano)
2 K 40
#12 el_gran_reset *
#11 todo el mundo debería comer en casa, es donde mejor se come
0 K 15
#17 pirat
#12 John el rojo dice que eso se va acabar y los cabrones hosteleros presionarán para que así sea como con el botellón.
0 K 7
#18 Firnas
#12 será en la tuya, yo cocino fatal {0x1f601}
0 K 9
#8 el_gran_reset
como se las gastan los chinos... ah no, que son alemanes
1 K 25
pitercio #16 pitercio
Que pague lo que debe y luego si quiere se puede ir a tomar por culo.
1 K 22
#15 el_gran_reset
ganar menos también es una opción
0 K 15
#21 Troll_hunter
No va a pasar pero estaría bien porque si quisiera salir Glovo de España tendría que pagar impuestos como su vendiera el negocio. Gamos todos.
0 K 10
este_no_es_eltraba #9 este_no_es_eltraba
Pues bueno pues eso pues vale.
0 K 8
#13 pirat
Hay modelos de negocio que se sustentan en la explotación y elusión fiscal, y la estulticia de la sociedad apoyándolo.
0 K 7

