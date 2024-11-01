Adiós a Gil Gerard, el icónico Buck Rogers fallece a los 82 años: "Nos vemos en algún lugar del cosmos"

Una triste noticia para los fans de la ciencia ficción más pulp. Ha fallecido Gil Gerard, quien logró gran fama en el género interpretando a Buck Rogers en su versión televisiva de finales de los 70, 'Buck Rogers en el siglo XXV' (Buck Rogers in the 25th Century). El actor ha muerto tras una batalla contra el cáncer a los 82 años de edad.
La serie molaba un monton, pero he de confesar algo, el robot ese enano que le acompañaba me daba grimilla
Gracias!
La sintonía inicial me molaba muchísimo... Ainch recuerdos de viejuners...