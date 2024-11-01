edición general
Adiós a Gil Gerard, el icónico Buck Rogers fallece a los 82 años: "Nos vemos en algún lugar del cosmos"

Una triste noticia para los fans de la ciencia ficción más pulp. Ha fallecido Gil Gerard, quien logró gran fama en el género interpretando a Buck Rogers en su versión televisiva de finales de los 70, 'Buck Rogers en el siglo XXV' (Buck Rogers in the 25th Century). El actor ha muerto tras una batalla contra el cáncer a los 82 años de edad.

#2 Pixmac
La intro de la serie en español latino (no la he encontrado en castellano) www.youtube.com/watch?v=hIAe0CpOrY4
carakola #4 carakola
#2 Yo solo la recuerdo en catalán, sería de las últimas reposiciones: www.youtube.com/watch?v=XRRIAATyRjY
skaworld #5 skaworld *
#2 #4 Venga va desbloqueo de recuerdos cooficiales, ahi va en gallego q tambien la echaban www.youtube.com/watch?v=jV8fvbjSuso

La serie molaba un monton, pero he de confesar algo, el robot ese enano que le acompañaba me daba grimilla xD
abnog #10 abnog
#5 Cabroncete, me has devuelto por un ratito a mi infancia.

Gracias! :-)
Catapulta #9 Catapulta
Y la canción de los Feeder
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
Nada ni nadie ha contribuído más a popularizar el spandex que Buck Rogers en el siglo XXV. Descanse en paz.
oscarius #3 oscarius
La vi de pequeñico y me flipo mucho, el robot y su "biri biri biri".
La sintonía inicial me molaba muchísimo... Ainch recuerdos de viejuners...
#6 carlosmateo
el piripiripri del robotillo aquel, como se suele decir ahora, recuerdo desbloqueado.
ronko #7 ronko
Aquí la versión con Eric Cartman www.youtube.com/watch?v=owmY9kFH4BA
xaggy #8 xaggy
Buffff! Lo buena que estaba la mala de esta serie, maemía!
