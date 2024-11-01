¿Adiós al dinero tal y como lo conocemos? El castillo de naipes de las divisas fiduciarias se desmorona y amenaza el orden monetario global

Casi todos los activos están en máximos históricos, el precio de los alimentos no para de subir y los inversores parecen obsesionados con comprar cualquier cosa y huir de la liquidez. El mercado está patas arriba: el oro (el gran activo refugio) se dispara al mismo tiempo que suben los activos de riesgo. ¿Qué está pasando? Nadie quiere 'dinero', nadie quiere liquidez, los inversores buscan activos tangibles o cualquier cosa que mantenga su poder adquisitivo.