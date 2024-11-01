edición general
¿Adiós al dinero tal y como lo conocemos? El castillo de naipes de las divisas fiduciarias se desmorona y amenaza el orden monetario global

¿Adiós al dinero tal y como lo conocemos? El castillo de naipes de las divisas fiduciarias se desmorona y amenaza el orden monetario global

Casi todos los activos están en máximos históricos, el precio de los alimentos no para de subir y los inversores parecen obsesionados con comprar cualquier cosa y huir de la liquidez. El mercado está patas arriba: el oro (el gran activo refugio) se dispara al mismo tiempo que suben los activos de riesgo. ¿Qué está pasando? Nadie quiere 'dinero', nadie quiere liquidez, los inversores buscan activos tangibles o cualquier cosa que mantenga su poder adquisitivo.

OdaAl #1 OdaAl
La ostia va a ser tan grande que la Gran depresión de 1929 va a quedar en la Pequeña depresión comparado con ésta
Dragstat #3 Dragstat *
La obsesión por la rentabilidad, no se invierte en cosas que hagan la vida mejor para todos, para mitigar el cambio climático o mejorar el mundo en si mismo. Simplemente se persigue el crecimiento infinito aunque sea meter el dinero en algo que no genere nada tangible en si mismo.
Cehona #2 Cehona
El precio del café es logarítmico.
#4 JGG
Está claro que "ahorrar en dinero" fiduciario hoy en día no es una opción. La pérdida de poder adquisitivo está garantizada al ahorrar en algo sin ningún tipo de respaldo y sin limite de emisión. Papelitos de colores.
